Denktaş: "Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağına güçlü şekilde inanıyorum"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Emekli Astsubaylar Derneğini ziyaret etti, Dernek Yöneticilerine seçim vizyonunu anlattı.

Burada bir konuşma yapan Denktaş, “Sizler vatan yapılan bu toprakların savunmasında emek vermiş bir ekibin emeklileri konumundasınız. Emekli olunuyor ama vatan savunmasına ihtiyaç duyulduğu an bitmiyorsa eğer görev de alınıyor. Onun için sizlere öncelikle teşekkür ediyorum” dedi.

Denktaş, seçimlere önce halktan biri olarak aday olmamayı düşünen, sade bir vatandaş olarak bakıp kime oy vereceğim konusunda ciddi kuşkulara daldıktan sonra, “Başka çare yok. Bu bir görevdir. Bunca yıllık tecrübe, deneyim aday olmamı gerektirir” diyerek yola çıktığını kaydetti.

Bir ayı geçkin süredir çalıştıklarını, vatandaşlarla görüştüklerini belirten Denktaş, son derecede iyi bir yolda yürüdüğünü de artık görebildiğini ifade etti.

“İKİNCİ TUR BENİM İÇİN DEĞİL AMA BAŞKALARI İÇİN SÜRPRİZ OLACAK”

Denktaş şunları kaydetti:

“Bir müddetten beridir çeşitli dedikodular yayılmaya çalışılıyor. ‘Serdar ikinci tura kalmazsa Akıncı’ya verecek. Serdar ikinci tura kalmazsa filancaya verecek’ Şunu belirtmem gerekiyor. Bir kere ben kazanmak için çıktım. İkinci turada kalabileceğimi görüyorum. Onun için hakkımda dedikodu yayarak ve bu haklıda koyun sürüsü zannederek istedikleri yöne yönlendirebileceklerini sananlar bir sürprizle 11 Ekim’de karşılaşacak. Benim için sürpriz olmayan ama onlar için sürpriz olan sonuç alacağız.”

KKTC’nin Atatürk’ün izinden yürüyen liderler vasıtasıyla oluşup kurulduğunu dile getiren Denktaş, bir var oluş mücadelesi vermiş, ardından bir demokrasi mücadelesi vermiş bir ülke olduğumuzu kaydederek “Bize bu günleri yaratanların devamı olarak, evlatları olarak yeni bir döneme hazırlanıyoruz.” dedi.

“YENİ BİR MÜCADELE VERMEK DURUMUNDAYIZ”

Denktaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Bütün dünya hiç beklemediği bir pandemi ile sarsıldı. Bütün dünya eski zamanlardan bu yeni zamanlara geçişte yeni bir uygulama içerisine girecek öyle görülüyor. Bizim de bundan geri kalmamamız lazım. Her ne kadar dünya bizi tanımasa da biz dünyanın bir parçası olarak kendimizi görüyoruz. İnsan haklarımız elimizden alınmış olsa da o hakları yeniden elimize geçirmek için, yeni bir mücadele vermek durumundayız. Bütün bunları başarmak içinde yeniliğe açık, cesur, kararlı, verdiği kararın arkasında duran, verdiği sözü yerine getiren bir öndere ihtiyaç var.”

“GÖNÜL BİRLİĞİ GİDEREK ZAYIFLATILMIŞ”

“Lider” sözcüğünü bilerek kullanmadığını vurgulayan Denktaş, liderlerin 100-150 yılda bir geldiğini, Kıbrıslı Türklerin Liderinin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ve onun öncesinde Kıbrıslı Türklerini azınlık kurumundan toplum seviyesine çıkaran Dr. Fazıl Küçük olduğunu kaydetti.

Denktaş, “En nihayetinde Atatürk’tür bize yol gösteren. Öyle verebildik o mücadeleyi. Bu mücadeleyi verirken de biliyoruz ki Türkiye ile birlikte verilmiş bir mücadeledir. Türkiye’nin idarelerinin talimatıyla değil. Bir gönül birliğiydi bu. Bir hedef birliğiydi. O gönül birliği bizi 74’te hedefe taşıdı. Uzun süredir hedef birliği yok. Gönül birliği giderek zayıflatılmış. ‘Ben öderim, sen yaparsın. Sen ver ben yapayım’ şekline dönüştürülmüş. Bunun örneklerini maalesef yaşıyoruz. Yeniden o gönül birliğini güçlendirmek, hedef birliğine birlikte yürümek bizim birinci görevimiz olacak.” şeklinde konuştu.

Bunun için önce kendi içimizdeki dağınıklığı bir toparlamak, eski yanlışlardan hep birlikte kurtulmak gerektiğini ifade eden Denktaş: “Ortaya koyduğumuz hedefe yönelik Kıbrıs’ta atılacak adımları biz atarken, Akdeniz’de atılacak adımları Türkiye atarken birbirimize en üst seviyede destek olabilmemiz lazım. Ve bunu da dünyaya gösterebilmemiz lazım” dedi.

Denktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gelecek dönem daha fazla bizim Birleşmiş Milletlerle yapacağımız bir müzakere süreci olarak geçecek. Çünkü artık belli oldu ki; BM parametreleri çerçevesinde oluşan Denktaş’ın 77’de, bilahare 79’da Türk tezi olarak elde ettiği, iki toplumlu, iki kesimli federasyonu Rumlar belki bir Türk tezi olduğu için, belki Denktaş’ın kopardığı büyük taviz olarak gördüğü için ama sonuç itibarıyla kendi düşüncelerine uymadığı için sürekli reddedilmektedir. O doğrultuda bir çaba sarf edeceğimize, bir başka raya geçmek. Bu yeni rayda yürürken devletimizi toparlamak, güçlendirmek, ayakları üzerinde durdurmak, Türkiye ile ilişkileri yeniden olması gereken düzeye getirmek bizim ortaya koyacağımız uğraş olacak.

“BİR EMANETİ DEVRALDIK”

Kendisinin Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağına, çok güçlü bir şekilde inandığını vurgulayan Denktaş :”Bu iradeye sahip çıkarak kendi demokrasimizi yaşatarak, dünyaya kendimizi ispatlayarak yeni bir dönemin başlangıcını kısmetse yapacağız. Elbette desteğinizi bekliyorum. Bir emanet devraldık. Ve o emaneti ortadan kaldırmaksızın daha iyi bir noktaya taşımaktır amaç. Birlikte bunu da başaracağımıza inanıyorum.”

ÖMÜRLÜ

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de konuşmasında; “Çıktığınız bu meşaketli yolda, bu büyük önemli bu yolda Allah size güç versin” diyerek, Derneklerinin her zaman devletine sahip çıkan bir dernek olduğunu, bağımsızlıktan , özgürlükten hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini vurguladı.

Ömürlü, “Atatürk’ün de izinde her zaman giden bir derneğiz. Sizde zaten bu yapıdasınız. İnşallah güzel yere gelirsiniz. Biz daha da mutlu oluruz.” dedi.