Denktaş KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ sendikalarını ziyaret etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, üç yıllık Maliye Bakanlığı görevi süresinde diyalog içinde olduğu kamuda yetkili sendikalara, ‘Maliye Bakanı olarak veda, muhalefet parti lideri olarak merhaba’ ziyaretlerini sürdürüyor.

Denktaş bu çerçevede bugün KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ sendikalarını ziyaret etti.

Bugünkü her üç ziyarette de kamuda yetkili sendikalar, ilk kez bir Maliye Bakanının görev süresi sonrasında kendilerine ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizerek, bu duruma hem şaşırdıklarını, hem de sevindiklerini söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan bu durumu; “bu nazik ve anlamlı ziyarete hem çok şaşırdık, hem de son derece sevindik ve memnun kaldık” derken, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan; “bir bakanın görevini devredeceği bir dönemde sendikaları ziyaret etmesi bir ilktir”, Kamu İş

Başkanı Serdaroğlu ise; “bu bir ilktir ve tüm siyasilere örnek bir davranıştır” yorumunda bulundu.

Bu çerçevede Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ilk durağı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) oldu. Denktaş, burada, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet tarafından karşıladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı görevini sürdürdüğü üç yıllık süreçte zaman zaman fikir ayrılıklarına ve zaman zaman tartışma yaşamalarına rağmen karşılıklı anlayışla ve empati kurarak tüm sendikalarla iyi bir diyalog ortamı kurmayı başardıklarını, hoşgörü kültürü ile güzel ve samimi geçen dönemden ötürü de kamuda örgütlü sendika, ve tüm sivil toplum örgütlerine teşekkürü bir borç bildiğini söyledi.

Denktaş, “bu bir yandan Maliye Bakanı olarak veda, diğer yandan muhalefet parti başkanı olarak merhaba ziyaretidir” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise KTAMS olarak Denktaş’ın bakanlığı döneminde çalışanları lehine olabilecek bazı önemli kararlara imza attıklarını hatırlattı.

Bengihan; “Tabi tüm konularda ‘anlaşıyoruz’ dersek doğru olmaz, ancak gerek biz KTAMS olarak ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak bazı taleplerde bulunduk, gerekse ilgili bakanlık olarak Maliye Bakanı Serdar Denktaş da imkanları çerçevesinde bu taleplere olumlu yaklaştı. Hepimiz üzerimize düşenin en iyisini sevgi ve saygı çerçevesinde yaptık” diye konuştu.

Son dönemde Kıbrıs Türklerin yaşadığı ekonomik sıkıntının Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi olduğunu kaydeden KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dörtlü koalisyon hükümetinin en büyük başarısının da ekonomik krize rağmen giderlerin kendi gelirlerimiz ile karşılaması olduğunu kaydetti. “Bu başarı Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durabileceğinin göstergesi oldu” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bugün ikinci durağı da Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) oldu.

Denktaş burada yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığında bugün artık üçüncü yılı doldurduğunu ve yarın görevi teslim edeceğini, bu üç yıllık süreçte sendikaların gösterdiği duyarlılık, yakınlık, anlayış ve zaman zamanda tartışmalar için teşekkür ettiğini belirtti.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’da konuşmasında Serdar Denktaş’ın başarılı bir bakanlık yürüttüğünü kaydederek; “gelmiş geçmiş en iyi Maliye Bakanlığı dönemini yürüttünüz” dedi.

Atan, karşılıklı sevgi, saygı ve diyalog döneminin yaşandığını kaydetti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bugün adına sendikalarda üçüncü durağı ise Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) oldu.

Denktaş burada yaptığı konuşmada da yeni dönemde muhalefet anlayışının çok daha farklı olacağını belirterek; “bugüne kadar olandan daha yapıcı, yol gösterici bir muhalefet dönemi yaşatacağız. Kendimce doğru olanı savunmaya devam edeceğim” dedi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’da konuşmasında, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile kısa ancak güzel bir süreç geçirdiklerini kaydederek; “geçen bu kısa dönemde karşılıklı sorunlar yaşasak bile bize gösterdiğiniz diyalog bizi daima mutlu etti. Her zaman bizimle görüştünüz, bizi dinlediniz” diye konuştu.

Serdaroğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın; ‘Her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksınız’ sözünü hatırlatarak; “biz her dönemin adamı değiliz. Adam gibi adam olmaya kararlıyız. Bizi bu yolumuzdan da kimse çevirmez” dedi.

(BRT/MAIL)