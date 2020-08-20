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DENKTAŞ, KTFF’Yİ ZİYARET ETTİ

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu ziyaret ederek projelerini anlattı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:46
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DENKTAŞ, KTFF’Yİ ZİYARET ETTİ

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu ziyaret ederek projelerini anlattı.
   

 KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Denktaş, sporun ve futbolun önemini bildiklerini ifade etti. Göreve seçilmesi halinde, bakanlık yaptığı dönemdeki projeleri arasında yer alan Kıbrıslı Türkler'e uygulanan spor ambargoları ile ilgili ciddi bir hukuk mücadelesine girişeceklerini ifade eden Denktaş, kendisinin de yıllardır sporun içerisinde olduğunu ve buna üzüldüğünü kaydetti. 
 
SERTOĞLU: "TOPLUMU İLGİLENDİREN KONULARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise yaptığı konuşmada, KTFF'nin bu ülkedeki en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu ve kendisinin de 10 yıl federasyon, 9 yıl da Küçük Kaymaklı Spor Kulübü'nde başkanlık yaptığını dolayısıyla ülkedeki sorunları da uzun yıllardır birebir yaşadığını söyledi. Sertoğlu, KTFF ve kulüpler olarak artık toplumu yakından ilgilendiren olaylara müdahale olacaklarını ve yanlış yapılan hiçbir şeye sessiz kalmayacaklarını kaydederek, "Yıllardır bu ülke sporunun içerisinde yer alan ben ve benim gibi birçok kulüp başkanında bu hakkı görürüm."dedi.
 
 

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