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Denktaş: " 'Maraş Önerisi' tarafımızdan olumlu karşılanmaktadır"

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümetin Kapalı Maraş ile ilgili attığı adımı yorumladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:03
Denktaş: " 'Maraş Önerisi' tarafımızdan olumlu karşılanmaktadır"

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümetin Kapalı Maraş ile ilgili attığı adımı yorumladı.

"Maraş Önerisi"nin nihayet onay görmesi olumlu" diyen Denktaş, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın devredışı bırakılmak istenmesini eleştirdi. 

Denktaş'ın açıklaması şöyle:

"Annan Planı referandumu sonrasından başlayarak her Cumhurbaşkanı ve Türkiye yetkililerine sunduğum ve en son 18 Temmuz 2017 tarihinde siyasi parti başkanları, Cumhurbaşkanımız ve TC Dışişleri Bakanı Sayın  Çavuşoğlu'na yazılı olarak vermiş olduğum raporun ilk maddesini teşkil eden "Maraş Önerisi"nin nihayet onay görmesi ve yeni kurdurulan hükümetimiz tarafından gündeme alınması, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır. Bunca yıldır kaybedilen zamanı göz önünde bulundurarak, daha fazla vakit kaybetmeden hareket edilmesinde büyük fayda görmekteyiz. Bu kararın açıklanma sürecinde Cumhurbaşkanımızın devre dışı bırakılma gayreti, alınmış olan doğru bir kararın akıbeti hakkında bizi kuşkuya boğmaktadır. Hele hele, aldığımız 'duyumlar' doğru ise ve böyle bir girişim başlatılacağı bilgisi birkaç gün önce gerçekleşmiş olan "saklı" balıklı yemek esnasında Anastasiadis'in bilgisine getirilmiş ancak bu kendi Cumhurbaşkanımızın bilgisine getirilmemişse iş çok daha vahim bir noktaya ulaşmış olur. O nedenle alınan doğru bir kararın hayata geçirilmesi esnasında makamlar arası işbirliğine son derece duyarlı olunması gerektiğine bir kez daha vurgu yaparım."

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Son Güncelleme: 20.06.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
DenktaşHaberKıbrısÖLÜMLÜKapalıMaraş
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