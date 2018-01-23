Denktaş: "Meclis çatısına çıkılması hiçbir şekilde kabul edilemez"

Tuğçe Ülkü Aydın

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Ulusal Birlik Partisi ile herhangi bir resmi temasta bulunmadıklarını, öyle bir niyetin de görülmediğini söyledi.

Dörtlü görüşmelerin ise hala devam ettiğini belirten Denktaş, bir sonuca ulaşılmadığı sürece de bu konuda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Koalisyon görüşmelerinde şu ana kadar bir pürüz olmadığını, ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Serdar Denktaş, UBP ile görüşmediklerini ancak, kapılarının herkese açık olduğunu söylediklerini, UBP’den bir çağrı olur ve ziyarete gelmek isterlerse kapılarının açık olduğunu aktardı.

Serdar Denktaş, Meclisin çatısına çıkılmasının utanç vericin bir olay olduğunu da vurgulayarak, “Ben 28 senedir o Meclisin içindeyim, dama nereden çıkılır bilmem. Meclis’in içine hiç girmemiş kişilerin damda bulunması çok dikkat çekici. Burada belli ki meclis güvenliğinin de bir sıkıntısı var. Bunu Meclis genelinde soruşturmaya alma durumundayız” dedi.

Denktaş, esas olan halkın bir bütün olarak birbirine, devletine ve devletin kurumlarına sahip çıkması olduğunu vurgulayarak, kendi düşüncemizi kaba kuvvetle harekete geçireceksek devletin bir anlamı olamayacağını söyledi.

AKINCI DENKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi parti liderleriyle görüşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı bu kapsamda Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ile görüştü. Görüşmede Denktaş'a DP Genel Sekreteri Afet Özcafer eşlik etti.

Denktaş görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede seçimden bugüne gelişen, kendi açılarından oluşan olayları ve bugüne kadar gelinen aşama ile düşüncelerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya aktardıklarını söyledi.

Ülkede olan olayların yanı sıra dörtlü koalisyon için görüşmelerinin devam ettiğine işaret eden Denktaş, UBP ile herhangi bir resmi temasta bulunmadıklarını, öyle bir niyetin de görülmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gerekirse ikinci tur görüşme yapabileceği düşüncesini de aktaran Denktaş, memleketin bugün içinde olduğu durum ve maliyenin önünde duran sıkıntılar da dahil olmak üzere görüşlerini Akıncı’ya aktardıklarını belirtti.

En büyük sıkıntılarından birinin Belediyeler Yasası’ndan kaynaklanan belediyelerden yapılacak kesintiler olduğunu, bugün sabah itibarıyla bir çalışma başlattığını anlatan Denktaş, yarın sabah itibarıyla muhtemelen Belediyeler Birliği’ni çağırarak görüşeceğini kaydetti.

“ÇÖZÜM YOLLARINI BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bir taraftan hükümet yok dediklerini, ama tutukları görevlerin sorumluluğunun da devam ettiğini ifade eden Denktaş, “Dolayısıyla çözüm yollarını bulmaya çalışıyoruz. Bir taraftan hükümet oluşumu henüz netlik kazanmış değil, o görüşmeler devam ediyor. Bir taraftan da memelekette inanılmaz bir provakasyon neticesi, çift taraflı saldırılar hoşgörüsüzlük, bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş yaklaşımlar sahne alıyor. Bunların önüne geçme zorunluluğu var” dedi.

“KAMPLAŞMA KKTC’NİN FAYDASINA DEĞİL”

Kamplaşmanın KKTC’nin faydasına olmadığının bir gerçek olduğunu ifade eden Denktaş, “İnsanlarımızı bir araya getirmek, yıllar önce var olan hırsızlar, hainler ayrışımını ortadan kaldırmak, yeni çıkan ayrışımları ortadan kaldırmak, halkımızı bütünleştirmek sanırım hepimize düşen ciddi bir görevdir” dedi.

Hükümet konusunda dörtlü görüşmelerin hala devam ettiğini ifade eden Serdar Denktaş, bir sonuca ulaşılmadığı sürece, bu konuda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Bugün 4 partinin tekrar bir araya geleceğini, şu ana kadar bir pürüz olmadığını, ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini belirten Denktaş, UBP ile ise görüşmediklerini, ancak kapılarının herkese açık olduğunu söylediklerini, bir çağrı olursa, ziyarete gelmek isterlerse kapılarının açık olduğunu söyledi.

UTANÇ VERİCİ…

Gazetecilerin dün yaşanan olaylar hakkındaki sorularını da yanıtlayan Serdar Denktaş, Meclisin çatısına çıkılmasının utanç vericin bir olay olduğunu ifade etti.

Denktaş, şöyle devam etti:

“Ben 28 senedir o Meclisin içindeyim, dama nereden çıkılır bilmem. Meclis’in içine hiç girmemiş kişilerin damda bulunması çok dikkat çekici. Burada belli ki meclis güvenliğinin de bir sıkıntısı var. Bunu Meclis genelinde soruşturmaya alma durumundayız. Bunula ilgili bugün bir girişim yapacağım. Bu olacak şey değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde Cumhuriyet Melislerinin, parlamenterlerin bulunduğu binanın yanına bile yaklaşılamaz. Yok ki damına çıkıp eylem yapacaksın. Bu kabul edilebilir değil. Mutlaka soruşturma yapılacak.”

Denktaş, “Belli ki içerden bir yol gösterici olmuştur. Suçu olan varsa tespit edilecek. Ancak bu ceza nedir, bu ceza dövmek, tutup ayaklarından asmak değildir. Bu ceza taşa tutmak değil, bu ceza daha dün yemin ettiğimiz hukukun üstünlüğünü kullanarak, hukuk yoluyla verilmesi gereken bir cezadır. Bu devlete inanıyorsak eğer hulul dururken başka yollara sapma bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Türkiye bir savaş içinde. O hassasiyet varken ümit ederim bu bir iki gün içinde, yazılanlar çizilenlerin yarattığı infial bir an önce yerini aklıselime bırakır” şeklinde konuştu.

“HUKUK YOLUYLA BU İŞLERİN ÜZERİNE GİDİLEBİLİR”

Hukuk yoluyla bu işlerin üzerine gidebileceğine dikkat çeken Denktaş, “Bu provokasyonun da hukuk sistemi içerisinde bir cezası bulunduğunubilerek hareket ederiz ve bu kavga gürültü biter” dedi.

Denktaş, esas olanın halkın bir bütün olarak birbirine sahip çıkması, devletine sahip çıkması, devletin kurumlarına sahip çıkması olduğunu vurgulayarak, kendi düşüncemizi kaba kuvvetle harekete geçireceksek devletin bir anlamı olamayacağını söyledi.

Denktaş, dünkü olaylarda genel olarak bir güvenlik zafiyeti yaşandığını belirterek, polisin önceden önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi.