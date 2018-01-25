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Denktaş: "Merhum babamı bile kullanarak, bana baskı uygulanıyor"

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, UBP’nin hükümet kurma isteği ve DP’nin hükümette olması için yapılan girişimleri “zoraki ve baskı” olarak niteledi. Denktaş:

25 Ocak 2018 Perşembe 10:41
Denktaş: "Merhum babamı bile kullanarak, bana baskı uygulanıyor"
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Havadis'ten Bertuğ Topal'ın haberine göre, DP Genel Başkanı Denktaş, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün, hükümet kurma görevini alır alma yaptığı “zoraki hükümet istemiyorum” sözlerini, “Esas UBP ile hükümette olmamız için zorla baskı uygulanan ben ve partim” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, parti genel merkezinde CTP, TDP ve HP başkanları ile yaptığı görüşmenin ardından, Havadis’e özel açıklamalarda bulundu.

Denktaş, toplantı sonrasında, Havadis’in toplantıda yaptığı “provokasyonların tamamı dörtlü koalisyonda yer almamam için” sözlerine açıklık getirdi.

Denktaş, hafta başında yaşanan eylemlerin provokasyon koktuğunu, bunun arkasından da kendisine, “dörtlü hükümete girme, UBP- YDP ile hükümet kur” dendiğini söyledi.

Baskı uygulayan kaynakları ısrarla açıklamayan Denktaş, “Eyleme katılanlar, destek verenlere bakınca, ne demek istediğimi anlarsınız” demekle yetindi.

Her kanaldan baskı

Denktaş, CTP, TDP ve HP’nin içinde yer aldığı dörtlü bir koalisyon için ciddi tepki ve baskı gördüğünü söyledi.

Yaşanan gerginliğin arkasında da bir “provokasyon” olduğuna inanan Denktaş, “Bunca kavgayı neden yaşadık ki?” diye sordu, yanlış bir manşetin “UBP’li hükümet” baskısı olarak DP’ye dönüğünü söyledi.

Özgürgün’e mesaj: “Gönüllü çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümet kurmakla görevlendirilen Hüseyin Özgürgün’ün, “zoraki hükümet olmaz” sözlerini atfen, Denktaş, “Esas zoraki hükümet DP’yi UBP ve YDP ile bir koalisyona sokmak için yapılan baskılardır” dedi.

Denktaş, ilk kez, hükümet için DP’ye baskı uygulandığını vurguladı. “hangi kaynaklar” sorusuna ise Denktaş, “Eyleme kim katıldıysa, kim destek verdiyse. Merhum babamı bile kullanarak, bana baskı uygulanıyor. Tek derdim toplumsal çıkar. Başka da bir derdim yok” ifadesini kullandı.

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Vay be 2018-01-25 11:01:32

Sn denktaş. Her zaman söylemişimdir sizin kadar tehlikeli başka siyasetçi yoktur. A partinin B partinin görüşü duruşu bellidir ama senin duruşun hiç belli değil be ahbap. Çok güzel oynan bu oyunu bravo vAllahi. Hangi tarafla kuracaksan da maliye ve turizm sen de annan sen onu ....

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iskele gençlik 2018-01-25 13:13:23

sn denktaş sizin nasıl bir polotikacı olduğunuzu herkes biliyor.çıkarın nerdeyse hemen oradasınız.şimdi de çıkmış babanızın adını kullanarak çıkar peşinde koşuyorsunuz.gecin bunları artık ne istiyorsunuz açıkça söyleyiniz bilelim..

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