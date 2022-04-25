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Denktaş: Nihayet jeton düştü

DP Eski Genel Başkanlarından Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yeni kurulan hükümeti eleştirdi, muhalefete çağrı yaptı.

25 Nisan 2022 Pazartesi 14:14
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Denktaş: Nihayet jeton düştü

Denktaş, hükümeti Türkiye ile imzalanan TC-KKTC Ekonomik İşbirliği Protokolünü gizlemekle suçlarken  muhalefete de "  Hükümet programını ve bu yaşanan maskaralığı gündemden düşürün.Protokola yönelin.Orada bir bit yeniği var besbelli. Gündem şaşırtma oyununa gelmeyin" çağrısında bulundu.

Denktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

İŞARET FİŞEĞİ
Bu abuk subuk hükümet değişikliğine ne gerek vardı diye düşünüp duruyordum. Nihayet jeton düştü.Burda tek amaç imzalanan ve bilgi verilmeyen protokol tartışmalarını gündemden düşürmek. Muhalefete önerimdir. Hükümet programını ve bu yaşanan maskaralığı gündemden düşürün.Protokola yönelin.Orada bir bit yeniği var besbelli. Gündem şaşırtma oyununa gelmeyin

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