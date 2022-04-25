Denktaş: Nihayet jeton düştü

Denktaş, hükümeti Türkiye ile imzalanan TC-KKTC Ekonomik İşbirliği Protokolünü gizlemekle suçlarken muhalefete de " Hükümet programını ve bu yaşanan maskaralığı gündemden düşürün.Protokola yönelin.Orada bir bit yeniği var besbelli. Gündem şaşırtma oyununa gelmeyin" çağrısında bulundu.

Denktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

İŞARET FİŞEĞİ

Bu abuk subuk hükümet değişikliğine ne gerek vardı diye düşünüp duruyordum. Nihayet jeton düştü.Burda tek amaç imzalanan ve bilgi verilmeyen protokol tartışmalarını gündemden düşürmek. Muhalefete önerimdir. Hükümet programını ve bu yaşanan maskaralığı gündemden düşürün.Protokola yönelin.Orada bir bit yeniği var besbelli. Gündem şaşırtma oyununa gelmeyin