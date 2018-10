Denktaş: Ocak ayında maaşlara yüzde 22,5 zam yapılacak

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, herkesin mutfağında yangın olduğunu, en büyük yangının Maliyenin mutfağında olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz gün sendikalarla toplandıklarını, Ekim, Kasım, Aralık hayat pahalılığını maaşlara yansıtamayacaklarını söylediklerini anlatan Maliye Bakanı Denktaş, bütçeyi de ona göre hazırlamakta olduklarını belirtti. Denktaş, “buna rağmen maaşlara, emekliye, sosyal yardım alanlara vs. Ocak ayı itibariyle yüzde 22,5 zam yapılacak” dedi.



DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Denktaş, Rum lider Nikos Anastasiadis’in “Gevşek federasyon” diye ortaya attığı önerinin, kendilerinin yıllardır savundukları bir şey olduğuna vurgu yaptı ve “bilmelisiniz ki Rum tarafında çözüm niyeti yoktur... Yeniden bir görüşme süreci başlatarak zaman kazanmak isteniliyor. Böyle bir oyuna gelinmemesi gerek” dedi.



DP’den verilen bilgiye göre, Partinin Doğancı Köy Örgütü Kongresi geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.



BAŞKANLAR



DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile parti üst düzey yöneticileri ve bölge halkının katıldığı kongrede, DP Doğancı Örgüt Başkanlığına Mehmet Kukural, Kadın Örgütü Başkanlığına Ayşe Kaya, Gençlik Örgütü Başkanlığına da Osman Çınar seçildi.



Yönetim kurulu üyeleri, kurultay delegeleri ve sandık başkanlarının seçiminin de gerçekleştiği DP Doğancı Köy Örgütü Kongresi öncesinde Maliye Bakanı Denktaş ve Turizm Bakanı Ataoğlu vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorulara yanıt verdi.



Denktaş, ülke ekonomisi ve gelişmeler hakkında bölge halkını bilgilendirirken, hükümetin aldığı önlemlerden de bahsetti, ilerleyen zamanlarda öngörülerinin neler olduğu hakkında açıklamalarda bulundu.



“HEPİMİZİM MUTFAĞINDA YANGIN VARDIR VE BUNUN FARKINDAYIZ”



Serdar Denktaş, şunları kaydetti:



“Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Yılın başında ön gördüğümüz mali açıdan ne varsa hepsi darmadağın olmuş durumda. Hepimizin mutfağında yangın vardır ve bunun farkındayız. Ancak daha büyük yangın Maliye’nin mutfağındadır. Mümkün olduğunca ne yaparız ve vatandaş bu durumu daha hafif atlatır diye devamlı çalışmalar yapmaktayız.”



“TÜRKİYE’DE SİSTEM TAM OTURMADIĞI İÇİN PARA AKIŞI BAŞLAMADI”



Tarım çok vaktimizi alıyor ve sömürüyor. Memurun ve emeklinin, sosyal yardım alanların ödemelerini aksatmamaya özen gösteriyoruz. Müteahhit, esnaf ve iş adamları, devlete yaptığı işlerin ödemelerini bekliyor. Bunların bir kısmı Türkiye kaynaklı olması gerekirdi ama Türkiye’de sistem tam oturmadığı için para akışı başlamadı.

Onuncu ayı bulduk, ilk defa bu ülkede savunma harcamaları dahil kendi kaynaklarımızla ödemekteyiz ve çok şükür henüz takılmış da değiliz.



“VATANDAŞA YANSIMASIN DİYE...”



Zam yapılıyor. Muhalefet bağırıp çağırıyor. Beceriksiz hükümet diyor. İşin doğrusu seçim var diye fiyat istikrar fonunu hiç gereksiz zamanda harcamamış olsalardı bu dönem bu ekonomik kriz içerisinde birçok emtiyaya daha çok yardım edebilirdik ama fiyat istikrar fonu sıfırlanmış durumda.



Dolar artar, bizde elektrik, akaryakıt ve gaz artış alır. Dolar düşer, borsa artar yine ayni şekilde olumsuz etkileniyoruz. Buna rağmen elimizden geldiğince maliye kaynaklarını kullanarak örneğin son talep edilen yüzde 18’lik elektrik zammının vatandaşa yansımaması için şu anda kamu binalarında kullanılan elektriğe kilovat başı, (sizin 60 ve 82 kuruş arasında ödediğiniz elektriğe) biz maliyede 19 lira ödemekteyiz. Bunu vatandaşa yansımasın diye yapıyoruz.



“MALİYEDEN NE KADAR KESEBİLİRSEK KESTİK”



Akaryakıtı ucuz tutabilmek için 230 milyon yine elimizden feragat ettik. Tüp gaz yine borsada yüzde 30’a yakın zamlandı. Buraya girişi dolayısıyla daha hiç üzerine bir şey konulmadan zamlı olarak 82.5 liraya çıktı. Oradan buradan kestik ve 80 TL’ye inebildik. Çok da acı oldu bizim için çünkü gazın kullanılacağı bir dönemdeyiz maalesef. Yapılabilecek bir şey yok. Maliyeden ne kadar kesebilirsek kestik. Unutmayın tarımcısı, hayvancısı, memuru emeklisi herkes ister. Ve bütün bunları karşılamamız lazım.”



“OCAK AYINDA MAAŞLARA YÜZDE 22,5 ZAM YAPILACAK”



Geçtiğimiz gün sendikalarla toplandıklarını, Ekim, Kasım, Aralık hayat pahalılığını maaşlara yansıtamayacaklarını söylediklerini anlatan Maliye Bakanı Denktaş, bütçeyi de ona göre hazırlamakta olduklarını belirtti. Denktaş, “buna rağmen maaşlara, emekliye, sosyal yardım alanlara vs. Ocak ayı itibariyle yüzde 22,5 zam yapılacak” dedi.



“ALKIŞ İSTEMİYORUM AMA…”



Denktaş, çok zor bir dönem olduğunu, ama kendi imkanlarıyla atlatılmakta olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



“Alkış beklemiyorum ama KKTC’nin mali yapısı sağlam bir durumda olduğu anlamını çıkartmalısınız. Kendi kaynaklarımızla sonuna kadar gidebiliriz. Her türlü sıkıntının altından kalkacağız ve bu günleri atlatacağız.



Türkiye’den henüz para gelmedi dedik ama gelecek bunun kaçarı yok. Çünkü bütçeye girmiş rakamlardır bunlar. Bu para Aralık’ta muhakkak gelecek. Bizim yapmaya çalıştığımız kendi içerimizde yıllardan beridir alışkanlık haline gelmiş olan ama gerçek olmayan, ayakları yere basmayan bir takım uygulamalarımız var. Bunların en azından bir kısmını değiştirebilir miyiz; uğraşımız bu yönde.



Büyük tepkiyle karşılaşıyoruz. Sivil toplum örgütleri ve sendikalardan tepki yağıyor. O nedenle geçenlerde en statükocu bunlardır dedim ve tespitim yalan ve yanlış değildir. Böyle geldi böyle gitsin istiyorlar. Hele içlerinde bazıları var hem isterler veremeyiz, kendi kaynaklarımız yeterli değil dediğimde ise ‘git Türkiye’den iste ve ver’ derler. Gidip alıp getirdiğimizde ise ‘Türkiye ne paranı ne memurunu istiyoruz’ derler. Böyle örgütler de var maalesef. Herkesle eşit mesafedeyim, hepsiyle görüşüyorum. İnanıyorum ki önümüz aydınlıktır. İyi günler yaşayacağız.”



“MEVCUT HÜKÜMET GİTTİ GİDİYOR İDDİASI DEDİKODUDUR”



Sürekli konuşulan “hükümet gitti gidiyor” dedikodularına da değinmek istediğini belirten Denktaş, “Kendi partilerinin kurultayı için reklam verenler var. Önce güven sonra iktidar diye. Başkan adayıdır bu şahıs. İktidardan bahseder muhalefetteyken... Niçin? Çünkü taraftarlarına yaydıkları dedikodu ‘ben seçilirsem filancayla konuştum anlaştım. Bozacak hükümeti ve bizimle kuracak’ diye... Bu bir yalandır... Dört parti başkanıyız ve her birimizle konuştular güya... Ben DP adına çok net söylüyorum asla böyle bir şeye maşa olmayız, böyle bir adım söz konusu olamaz. Mevcut hükümetin devamı için her türlü baskıyı yaparım. Yap boz değildir memleket ve devlet” dedi.



“EMEKLİLERDEN KESİNLİKLE KESİNTİ YAPILMAYACAK”



Serdar Denktaş, “Emeklilerden kesinti yapılacak diye bir dedikodu vardır ve bu da kesinlikle yalandır. Lütfen kimse bunlara kulak asmasın. En yakın partilinize sorun, kimseyi dinlemeyin. Bu oyunlara gelmeyin” şeklinde konuştu



“RUM TARAFINDA ÇÖZÜM NİYETİ YOKTUR”



Serdar Denktaş, Kıbrıs konusunda ise şunları dile getirdi:



“Kıbrıs konusunda Rum lider Nikos Anastasiadis’in yeni bir önerisi var... Gevşek federasyon diye ortaya atılan bizim yıllardır söylediğimiz savunduğumuz bir şey olmasına rağmen bilmelisiniz ki Rum tarafında çözüm niyeti yoktur... Yeniden bir görüşme süreci başlatarak zaman kazanmak isteniliyor. Böyle bir oyuna gelinmemesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da söyledik. Daha fazla da bu konuda baş şişirmeye gerek yok.”