Denktaş : “Paniğe gerek yok, boş vermeye hiç gerek yok”

Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, panik yapmaya gerek olmadığını, boş vermeye hiç gerek olmadığını vurguladı.

Bireysel önlemlerin alınması gerektiğinden bahseden Denktaş, “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın korunması için okulların tatil edilmesi doğru karar. Ancak bugün Meclis Genel Kurulunda önerdiğim gibi Cumhurbaşkanı adaylarının kitle toplantılarını ötelemesinde de fayda var. Gereksiz risk ortamı yaratmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.