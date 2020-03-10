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Denktaş : “Paniğe gerek yok, boş vermeye hiç gerek yok”

Koronavirüs ile ilgili paylaşım yapan DP Milletvekili Denktaş, “Panik yapmaya gerek yok. Boş vermeye hiç gerek yok” ifadelerine yer verdi.

10 Mart 2020 Salı 13:14
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Denktaş : “Paniğe gerek yok, boş vermeye hiç gerek yok”

Koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, panik yapmaya gerek olmadığını, boş vermeye hiç gerek olmadığını vurguladı.

Bireysel önlemlerin alınması gerektiğinden bahseden Denktaş, “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın korunması için okulların tatil edilmesi doğru karar. Ancak bugün Meclis Genel Kurulunda önerdiğim gibi Cumhurbaşkanı adaylarının kitle toplantılarını ötelemesinde de fayda var. Gereksiz risk ortamı yaratmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşKoronavirüsCorona
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Ertaç 2020-03-10 13:22:57

Paniğe gerek yok ama güvensizlik var,madem tedbirler alındı bu kadın bu hastalıkla nasıl sorunsuz geçti,mesele bu.

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nmk 2020-03-10 14:01:04

o turist 2 günde nereleri gezmiş, bunları açıklamanız lazım, sadece oteli karantinaya almakla olmaz..

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