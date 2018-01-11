Denktaş, parti başkanlarını arayarak kutladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil hakkı kazanan partilerin başkanlarını telefonla arayarak kutladığı bildirildi.



DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş telefon görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “ülke demokrasisi adına hükümet kurma görüşmelerinin yanında, tüm siyasi partilerin birbiriyle sağlıklı diyalog kurmasının önemli olduğunu, bu bakımdan Meclis’e giren tüm partileri parti başkanları nezdinde arayıp kutladığını” ifade etti.