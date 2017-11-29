Denktaş: "Polislere boş umut vererek oy avcılığı yapıyorlar"

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı, Maliye ve Eğitim Bakanı Serdar Denktaş, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin tamamen “oy çalmaya yönelik bir girişim” olduğunu ileri sürdü.

Denktaş, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin mali açıdan sorunlu olduğunu söyleyerek bu yasa önerisinin mevcut hali ile yasalaşması durumunda ileride çok ciddi ve büyük bir sorun olarak hükümetin önüne geleceğini savundu.

Serdar Denktaş, “Emeklilik yaşını 48’e indirmek sureti ile kamunun tümüne bu yolu açarsınız ve hiçbir siyasi de bunun önüne geçemez. Oysa yapmamız gereken emeklilik yaşını yükseltmektir. Çünkü emekliye ödediğimiz toplam rakam çalışana ödediğimiz rakamın üzerinde. Hiçbir bütçe bunu kaldıramaz” dedi.

Denktaş, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi, maliye açısından sorunlu. Kaç kişi emekliye çıkacak? Ne zaman çıkacak? Hiçbir hesap kitap yok. Bu tamamen oy çalmaya yönelik bir girişimdir. Komite toplantısına Müsteşarımı ve Bütçe Dairesi Müdürünü gönderdim. Bu arada ‘Biz bunu inceleyemedik. Bize bir hafta müsaade edin inceleyelim. Başka alternatif, yol gösterebilirsek, gösterelim çünkü bu hali ile uygun değil’ dediler. Savcılıktan da korkunç olumsuz bir yazı var. Ancak bizim müsteşar ve Bütçe Dairesi Müdürü oradan kovalandı ve CTP, UBP oyları ile oybirliği ile bunu komiteden geçirdiler” diye konuştu.

“Hiçbir bütçe bunu kaldıramaz”

Başbakan Yardımcısı, Maliye ve Eğitim Bakanı Serdar Denktaş, şu sıralar seçime yoğunlaştıklarını ve bu yöndeki çalışmaları nedeni ile Meclis’in önceki günkü oturumuna katılmadığını belirterek, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’nın gündemde olduğunun da farkında değildim açıkçası. Ama baktık ki biz gitmemişiz de yasa onun için geçmemiş. Bu doğru değil. Komiteden UBP ve CTP oyları ile geçti. İkisinin toplam oyu 41, 42. Rahatlıkla Meclis’i açıp geçirebilirlerdi. Ama doğru yapacaklardı” dedi.

Denktaş, şunları söyledi: “Polislerin zor koşullarda çalıştığının farkındayız ve bunu teslim ediyoruz. Ek bir şey verilmelidir evet ama bu şekilde değil. Emeklilik yaşını 48’e indirmek sureti ile kamunun tümüne bu yolu açarsınız ve hiçbir siyasi de bunun önüne geçemez. Oysa yapmamız gereken emeklilik yaşını yükseltmektir. Çünkü emekliye ödediğimiz toplam rakam çalışana ödediğimiz rakamın üzerinde. Hiçbir bütçe bunu kaldıramaz. KKTC bütçesi hiç kaldıramaz. Öte yandan bu yasanın geçmesi ile birlikte 437 polise emekliliğe ayrılma hakkı verilmiş olur. Mevcut durumda bile Polis Müdürlüğü tarafından polis teşkilatında eksiklik olduğu iddia ediliyor ve bizden ek polis almak için yetki talep ediyorlar. Sorduğumuzda 500 civarı istediklerini söylemişlerdi. Ancak bunu 100, 100 vermemizi talep ettiler. Çünkü Polis Okulu’nun kapasitesi 100 kişiyi eğitebilir ve 6 ay bir eğitim süresi var. Yani her altı ayda bir 100 kişi eğitebilirler. 300 kişinin emekliye çıktığını düşünün. Sadece emekliye çıkanların yerini doldurmak için siz bir buçuk yıl istesiniz. Peki, bu esnada zaten eksik olan polis gücünü ne yapacağız? CTP Genel Başkanı, hukuk açısından son derece titiz bir insan ve ben kendisinin bu yönünü seviyorum. Sırasında bir kelimenin, virgülün yanlış yerde olmasından hareketle bunu hukuki bir mesele haline getirip mahkemeye bile götürebiliyor ancak burada Anayasa’ya aykırıdır diye Savcılık görüşü var. Maliye Bakanlığı’nın görüşü yok, Mevzuat Dairesi’nin, Personel Dairesi’nin görüşü yok ama bunu geçiriyorlar. Çünkü amaç oy çalmak”

“Bir kez daha düşünsünler”

Serdar Denktaş, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin mevcut hakli ile yasalaştırılmasının doğru olmadığını belirterek Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne bu yasa önerisi üzerinde bir kez daha düşünmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Denktaş, şöyle dedi: “Bir gazete ‘Polis Serdar ile Hüseyin’i arıyor’ diye manşet atıyor. Oy çalmak hırsızlıksa eğer polisin görevi hırsızı yakalamaktır, bekçiyi değil. Bu yasa tamam değildir ve lütfen oturup tekrar düşünsünler. Ki formülünü de verdim. Bu böyle ayaküstü seçime giderayak yapılacak bir şey değil. Bu nedenle hem UBP’yi hem de CTP’yi bu konuda daha mantıklı davranmaya davet ediyorum. Sadece oy hesabı ile hareket etmemelidirler. Yarın iktidara geleceğiz ve bu mali boyutu ile büyük bir sorun olarak önümüze gelecek. CTP’nin elinde 3 tane Maliye Bakanı var, UBP’nin elinde de geçmişte Maliye Bakanlığı yapmış bir kişi var. Bu arkadaşlara danışsınlar, fikir sorsunlar. Tamam bir şeyler yapalım ama doğru olanı yapalım.”