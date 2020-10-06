DENKTAŞ: “SANATÇI VE SPORCULAR DESTEKLENECEK”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, seçilmesi halinde, sporcu ve sanatçıların devlet tarafından destekleneceğini kaydetti.

Serdar Denktaş’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Serdar Denktaş, mesaj yayınlayarak, sporcu ve sanatçılara seslendi.

Denktaş, ülkede yıllardır, insan haklarının gasp edildiği bir ortamda, sporcu ve sanatçıların hünerlerini gösterdiklerini, kabiliyetlerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Sanatçı ve sporcuların geçmiş yıllarda hiçbir destek görmeden dünyaya ulaşmak için elinden gelen her şeyi bireysel olarak yaptığını ifade eden Denktaş, artık devleti arkalarında hissetmenin zamanının geldiğine işaret etti.