Denktaş: "Sandık sonuçları farklı çıktı halkın verdiği karara saygılıyız"

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Lefkoşa belediye başkan Adayı Gencay Eroğlu’yla kampanya boyunca ve bugün sandık başında gördükleri ilgiyi sandıktan çıkan sonuçta yakalayamadıklarını ifade etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, DP Lefkoşa İlçe binasında açıklama yaptı.

Denktaş, yerel yönetimlerin demokrasinin önemli bir ayağı olduğunu belirterek, halkın bu sınavı son derece kaliteli sürecinin ardından sorunsuz şekilde verdiğini belirtti.

Katılımın düşüklüğünün beklentinin altında kaldığını ifade ederek, “Bunun nedenleri aşağı yukarı belli, bu kadar sık yapılan seçimler, havanın sıcaklığı, yaz aylarında yapılmak durumunda kalınan seçimler, insanların siyasete olan kırgınlığı ki basının da bunda önemli bir katkısı var” dedi.

Siyaset kurumunun bunun nedenlerini iyice anlamak, araştırmak, değerlendirmek ve gereğini yapmak durumunda olduğunu dile getiren Denktaş, “Halkı siyasetle yeniden barıştırmak, halkın gerçekçi yaklaşımlarla hayal dünyası arasındaki sıkışmışlığından kurtararak, gerçekçi yaklaşımların daha doğru olduğunu anlatmasını sağlamanın siyaset kurumunun görevi olduğunu” söyledi.

Denktaş, bugünkü seçimde Tatlısu’da zaten yönettikleri belediyeyi yeniden kazandıklarını kaydederek, Hayri Orçan’ı, Lapta’da destekledikleri bağımsız aday Mustafa Aktuğ’u kutladı.

Lefkoşa’da çok değerli kimliği, insanı, gerçekçi projeleriyle, bürokrasi yönetim deneyimiyle kendini ispatlamış bir ismi, Gencay Eroğlu’nu aday gösterdiklerini kaydeden Denktaş, kampanya boyunca ve bugün sandık başında gördükleri ilgiyi sandıktan çıkan sonuçta yakalayamadıklarını ifade etti.

Denktaş, bunun kendileri için bir son olmadığını, yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, “Gencay Eroğlu’nun Lefkoşalıya hizmet etmek için sadece Lefkoşalıya da değil bütün memlekete destek vermeye devam edecektir” diyerek teşekkür etti.

Eroğlu’nun ortaya koyduğu çalışmayla hem partililere hem de Lefkoşalıya güven verdiğini söyleyen Denktaş, “Sandık sonuçları farklı çıktı halkın verdiği karara saygılıyız” dedi.

Denktaş, Harmancı’yı kutlayarak Lefkoşalının kendisine bir şans daha verdiğini belirterek bu şansı iyi kullanmasını temenni etti. Sonuçların henüz resmiyet kazanmadığını kendilerinin de sonuçları takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Denktaş, Gencay Eroğlu’na, onunla yola çıkanlara ve partililerine teşekkür ederek, “Ellerinden geleni yaptılar ama demokrasi böyle bir şey” dedi.

GENCAY EROĞLU

DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ise, kampanya ekibine ve kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, Harmancı’yı kutladı ve Lefkoşa’nın takipçisi olacağını vurguladı.