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Denktaş: "Sevdamız demokrasi, kimliğimiz devletimizdir"

Denktaş, “mücadeleye katılmak isteyen herkesi de kucaklamaya hazır” olduklarını söyledi.

30 Ocak 2018 Salı 15:47
Denktaş: "Sevdamız demokrasi, kimliğimiz devletimizdir"
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DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Denktaş, “mücadeleye katılmak isteyen herkesi de kucaklamaya hazır” olduklarını söyledi.

Denktaş’ın paylaşımı şöyle:

"Manifestomuzla başlayan süreç Parti Meclisimizin 4’lü koalisyon kararıyla yeni bir aşamaya geçmiştir. Demokrasi, özgürlük, adalet, insan hakları, eşitlik dalda büyüyünce koparılıp sepete konan meyvalar değildirler. Bu kavramların hiçbiri “ ya var ya yok” değillerdir. Tümü de her gün geliştirilmesi gereken, zamana, toplumsal duyarlılık ve ihtiyaçlara göre ileriye taşınması gereken olgulardır. Biz bu nedenle daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük ve daha fazla eşitlik dedik. 4’lü koalisyon kararımız bu olguları ileriye taşımak için gerekli bir karardı. Hiç bir bireyin özelliklerinden, inançlarından, eğilimlerimden, kökeninden dolayı ayırımcılığa maruz kalmayacağı; KKTC vatandaşlığının birleştirici bir unsur olacağı daha demokratik daha özgür daha adil ve fırsat eşitliğinin yaygınlaştığı: her bir bireyinin vatandaşı olmaktan gurur duyacağı bir devlete ulaşmak için bu yola baş koyduk. Bu mücadelemizde bizlere destek veren herkese teşekkür ederken, bu yolda bizimle mücadeleye katılmak isteyen herkesi de kucaklamaya hazırız. Sevdamız demokrasi, kimliğimiz devletimizdir…"

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