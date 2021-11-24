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Denktaş sitem etti...

Demokrat Parti’nin eski genel başkanı Milletvekili Serdar Denktaş bütçe görüşmeleri sırasında meclis genel kuruluna hitap etti.

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:40
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Denktaş sitem etti...
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Denktaş, ülkede değişimi isteyen insan sayısının çok olduğunu fakat değişimin siyaset veya siyasetçilerden değil halktan başlaması gerektiğini vurguladı. 

Denktaş, siyaset arenasında olduğu günden bugüne yaşadıklarını tek tek anlatarak 32 yılda gördüm ki, Bakanlık kapılarına gelebilenler değil, Bakanlık kapılarını bulamayanlara hizmet götürmek için çalıştım ama gördüm ki, siyaset için bir kazanım olmadı meğer ileri gelenlerin isteklerini yapmak gerekiyormuş diyerek sitemde bulundu. Denktaş, bunları anlattım çünkü halkın artık kendi kendisini de yorumlaması sorgulaması gerekiyor ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Serdar Denktaş
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