Maliye Bakanlığı'nın birçok yetkisinde olan kurumların başbakanlığa bağlanmasını eleştiren Denktaş, Maliye Bakanı Amcaoğlu’na madem durum böyle Başbakan Ersin Tatar’ın yanına bir sandalyecik koy da orada otur” diyerek maliye bakanlığının bir noter görevi görmediğini bu ülkenin en önemli bakanlıklarından biri olduğunu belirtti.
Denktaş'tan Amcaoğlu'na ağır eleştiri
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki konuşmasında birçok yetkinin Maliye Bakanlığı’ndan alınarak Başbakanlığa verilmesini eleştirdi.
30 Mayıs 2019 Perşembe 13:02
öffff bi uzaklaşşş yahuuu artıkkk geri gelip yine halay başı çekeceğinimi sanıyordunnn ne bu maraz ??