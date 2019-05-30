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Denktaş'tan Amcaoğlu'na ağır eleştiri

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki konuşmasında birçok yetkinin Maliye Bakanlığı’ndan alınarak Başbakanlığa verilmesini eleştirdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:02
Denktaş'tan Amcaoğlu'na ağır eleştiri
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Eski eserlerin Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanmasını ve bütçenin başbakanlığa verilmesini eleştiren Denktaş, Maliye Bakanının yetkilerinin elinden alındığını böyle bir durumda bakanlığa gerek kalmayacağını kaydetti. Bu yapılanların yasaya uygun olmadığını ve çalışma prensibi olarak iş takibinin aksayacağını ve kurumlar arası iletişim kopukluğu olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığı'nın birçok yetkisinde olan kurumların başbakanlığa bağlanmasını eleştiren Denktaş, Maliye Bakanı Amcaoğlu’na madem durum böyle  Başbakan Ersin Tatar’ın yanına bir sandalyecik koy da orada otur” diyerek maliye bakanlığının bir noter görevi görmediğini bu ülkenin en önemli bakanlıklarından biri olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Denktaş
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piremses 2019-05-30 13:36:20

öffff bi uzaklaşşş yahuuu artıkkk geri gelip yine halay başı çekeceğinimi sanıyordunnn ne bu maraz ??

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