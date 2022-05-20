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Denktaş'tan çarpıcı Sine-i Millet yorumu

Eski milletvekillerinden ve deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Halkın Partisi'nin Sine-i Millet kararını yorumladı.

20 Mayıs 2022 Cuma 09:42
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Denktaş'tan çarpıcı Sine-i Millet yorumu

Denktaş alınan kararı "siyaseten alınabilecek en yanlış karar alınmıştır" şeklinde yorumladı.

İşte Denktaş'ın açıklamasının tamamı:

Üç milletvekilinin istifası eğer Cumhuriyet meclisince kabul edilirse Haziran ayında ara seçim yapılacak demektir.

Ara seçimin sonucunda ya UBP ya CTP vekil sayısını üç artıracak demektir.

Mevcut seçim sistemi üç sandalyeninde bir parti tarafından kazanılmasını sağlar.

Sonuç: UBP tek başına iktidar veya CTP/DP/YDP alternatifinin oluşması.

Netice olarak siyaseten alınabilecek en yanlış karar alınmıştır.

Bu kararın ne HP'ye ne memlekete getireceği bir fayda yoktur

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