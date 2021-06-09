Denktaş'tan hükümete çağrı

Denktaş, hayat pahalılığının kaldırılmasının fakirleşmeyi gündeme getireceğini, halkın alım gücünün düşeceğini ve özel sektörün de bundan olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi gündemine getirilen hayat pahalılığının dondurulmasına ilişkin yasa tasarısının hükümet tarafından komiteye geri çekildiğini anımsatan Denktaş, hükümetin, haziran ayını çıkararak, tasarıyı yeniden gündeme getirme yaklaşımı içinde olduğunu savundu.

Hükümet, sendikalar, sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek konuyu görüşmesine ilişkin önerisinin Maliye Bakanlığı’nca destek görmediğini dolayısıyla istedikleri noktaya gelinmediğini söyleyen Denktaş, “Hükmetmenin en önemli bacağı istişaredir, diyalogtur. Hükümeti bu eksiliği gidermesi için bir kez daha uyarıyorum. Ondan sonra ‘Pazartesi niçin böyle oldu’ diye sorgulanmasın. Erken uyarı sistemini çalıştırıyorum” diye konuştu.

“TASARRUF TEDBİRİ ÖNERİLERİ”

Enflasyonun, halkın harcama kabiliyetini azalttığını, bu durumun olumsuz etkilerinin gelecek yıl daha ciddi bir şekilde hissedileceğini belirten Denktaş, hayat pahalılığının dört ay dondurulması ile ortaya çıkacak tasarrufun ayda 45 milyon TL olduğunu, farklı tedbirleri uygulayarak bu miktardan daha fazla tasarruf edilebileceğini söyledi.

Serdar Denktaş TAK’a yaptığı açıklamada, tasarruf tedbirlerine yönelik önerilerde bulundu.

Karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanması sisteminin durdurulması gerektiğini söyleyen Denktaş, PCR testlerinin devlet tarafından yapılması yerine özele yönlendirilmesi ve dünyada uygulanan sistemin devreye girmesi önerisinde bulundu.

Hızlı testlerin kullanılması, pozitif sonuç elde edilirse PCR yapılması önerisini gündeme getiren Denktaş, hızlı testlerin özel sektör tarafından yapılacağı gibi limanlar ve işletmeler tarafından da yapılabileceğini, bunun test sayısını artıracağını daha yaygın bir tespit döneminin hayata geçeceğini belirtti.

Denktaş, bu şekilde tasarruf sağlanabileceğine işaret etti.

Denktaş, kamuda hafta sonu ve tatiller hariç ek mesai yerine düzensiz vardiya tahsisatına geçilmesinin de tasarruf sağlayacağını, gereksiz harcamayı önleyeceğini söyledi.

Seyrüsefer ruhsatlarının akaryakıta yüklenmesi önerisini yıllardan beri gündeme getirdiğini söyleyen Denktaş, bu sistemin; kayıt dışılığı ve bürokratik sıkıntıları önleyeceğini, devlete ek gelir sağlayacağını belirtti.

Denktaş, buna yönelik otomasyon projesinin devletin elinde bulunduğunu ifade etti.

GSM operatörlerinden yüzde 35’e kadar vergi alma imkanı bulunduğunu, şu anda bu yüzde 10 vergi alındığını söyleyen Denktaş, bu rakamın yüzde 15-20’lere çıkarılabileceğini belirtti.

Ülkede ikinci iş yapan kamu görevlilerinin kayıt dışı gelir elde ettiğini söyleyen Denktaş, bu durumu önlemek adına ikinci işin izinlendirilip vergi toplama suretiyle devlete gelir sağlanabileceğini kaydetti.

Denktaş, benzer bir şekilde emekli olup çalışmaya devam edenlerin emekli maaşından da vergi alınabileceğini söyledi.

“YABANCI ÖĞRENCİLER VE TURİSTLER”

Üniversitelerde eğitim almak için ülkeye gelen ve geldikleri ülkeler kırımızı listede olan özellikle Afrikalı öğrencilerin ülkeye girişine izin verilmediğini söyleyen Denktaş, karantinalarını üniversitelerin ödemesi koşuluyla bu öğrencilerin ülkeye gelmesinin sağlanabileceğini kaydetti.

Denktaş, öğrencilerin ülkeye yabancı para birimi girmesine imkan sağladığını, durgunluğu canlandırdığını belirtti.

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerde turist geçişine izin verilmediğini söyleyen Denktaş, “Bu anlaşılabilir gibi değildir. Turist geçişine izin verilmelidir, yasak koymamalıyız” dedi.

“ÖNCE DEVLET GELİRLERİNİ ARTIRMALI”

Devletin öncelikle gelirlerini artırmaya ve özel sektörü canlandırmaya yönelmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, bunun ardından belli bir baremin üzerindeki maaşlardan yeniden ödemek koşuluyla kesinti yapılması gibi tedbirlerin gündeme getirilebileceğini belirtti.

Hayat pahalılığı konusunun Pazartesi günden itibaren yeniden gündeme geleceğini, vatandaşın hükümetin önce atması gereken adımları atmaya başladığını görmesi gerektiğini söyleyen Denktaş, o zaman tedbirleri halka anlatmanın mümkün olabileceğini kaydetti.

Denktaş, istihdamlar devam eder ve tasarruf önlemi alınmazken hayat pahalılığı durdurulursa, zaten enflasyon ve dövizin yükselmesi ile gelir kaybı yaşayan vatandaşların daha da fakirleşeceğini söyledi.

Ülkenin gelirleri ile cari giderlerini döndürebileceğini belirten Denktaş, olağanüstü bir dönemden geçildiğini dolayısıyla olağanüstü tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğunu ancak bunun istişare ve diyalog ile ortaya çıkması gerektiğini kaydetti.

Denktaş, “Ümit ederim hükümet bunu bir tecrübe aktarımı olarak kabul eder. Bir tehdit uyarı olarak algılamaz ve doğru olan yönde hareket eder. Çünkü son hafta içinde Maliye Bakanlığının Başbakanın talimatına rağmen bir diyalog ortamı oluşturmaya yönelik gerekli katkıyı yapmaması beni açıklama yapmaya zorladı” dedi.

Türkiye ile KKTC arasında maaşlar konusundaki farklılığın eskisi gibi olmadığını, makasın kapandığını söyleyen Denktaş, asli maaş uygulaması açısından emekliler lehine bir düzenleme yapıldığını, belki ikisinin arasını bulmak ve 25 yıl emek vererek emekli olacak kişileri kayba uğratmamak gerektiğini belirtti.

Denktaş, “Hükmetmenin en önemli bacağı istişaredir, diyalogtur. Hükümeti bu eksiliği gidermesi için bir kez daha uyarıyorum. Ondan sonra ‘Pazartesi niçin böyle oldu’ diye sorgulanmasın. Erken uyarı sistemini çalıştırıyorum” diye konuştu.