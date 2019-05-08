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Denktaş'tan istifa kararı!

08 Mayıs 2019 Çarşamba 17:39
Denktaş'tan istifa kararı!
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Denktaş hükümete destek vermeye devam edeceğini de duyurdu. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın, bakanlık görevinden istifa ettiği öğrenildi. Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre kendisine yapılan saldırı ve karalamalar karşısında böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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Denktaş'ın “Ülkenin önünü tıkayan kişi olarak lanse ediliyorsam. Ülkenin önünü açmak adına bu kararı verdim” yönünde bir tavır izlediği de gelen bilgiler arasında 

Denktaş'ın ayrıca, hükümetin önünü açmak üzere aldığı bu kararla birlikte sadece bakanlık görevinden istifa ettiği, hükümete mecliste destek vermeye devam edeceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 08.05.2019 17:45
Anahtar Kelimeler:
Denktaş
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dervis 2019-05-08 18:06:18

babasindan daha saglamdir bu adam..o cb olmak icin kktc'yi ilan edip hepimizi mahvetti..

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vatandaş 2019-05-08 17:51:04

adam size ne yapsa yaranamaz

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