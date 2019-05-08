Denktaş'tan istifa kararı!

Denktaş hükümete destek vermeye devam edeceğini de duyurdu. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın, bakanlık görevinden istifa ettiği öğrenildi. Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre kendisine yapılan saldırı ve karalamalar karşısında böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Denktaş'ın ayrıca, hükümetin önünü açmak üzere aldığı bu kararla birlikte sadece bakanlık görevinden istifa ettiği, hükümete mecliste destek vermeye devam edeceği öğrenildi.
Son Güncelleme: 08.05.2019 17:45
babasindan daha saglamdir bu adam..o cb olmak icin kktc'yi ilan edip hepimizi mahvetti..
adam size ne yapsa yaranamaz