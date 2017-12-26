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Denktaş'tan Sivri'ye kutlama

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DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş, Sivri’nin kendisinin de gönül verdiği Yenicami Kulübü’nden yetiştiğine atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk insanının kendine güvendiği takdirde başaramayacağı şey olmadığını kaydetti.

26 Aralık 2017 Salı 09:48
Denktaş'tan Sivri'ye kutlama
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Galatasaray Futbol Takımı ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu Ahmet Sivri’yi tebrik etti.

DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş, Sivri’nin kendisinin de gönül verdiği Yenicami Kulübü’nden yetiştiğine atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk insanının kendine güvendiği takdirde başaramayacağı şey olmadığını kaydetti.

Denktaş “Yenicami altyapısından yetişen genç arkadaşımız Ahmet Sivri, 2,5 yıllığına Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ambargolar adı altında ülkemizin etrafına örülmeye çalışılan bu haksız izolasyonlar artık ülkemiz gençliğini durduramıyor. Her biri pırıl pırıl bir değer olan gençlerimizin başarıları bizi gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Ahmet’in gelişimine sistemli bir biçimde katkı koyan Yenicami Kulübü’nü ve altyapı sorumlularını da ayrıca bir Yenicami taraftarı olarak yürekten kutlarım” diyen Denktaş, “Eğer kendi insanımıza güvenirsek ve inanırsak, bizi bu dünyada durduracak hiç bir güç yoktur. Bu örneklerin çoğalmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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