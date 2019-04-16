Denktaş'tan Turizm Müjdesi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, önümüzdeki yıl tüm teşvik ödemelerinin devlet tarafından yapılacağını ifade etti. Şu anda turizm teşviklerinin yüzde 70 Türkiye kaynaklı yüzde 30 devlet kaynaklı ödendiğini ifade eden Denktaş, önümüzdeki yıl bir düzenleme ile bunun değişeceğini kaydetti.

Denktaş turizm sektörünün teşvikleri en fazla hak eden sektör olduğunun altını çizerken, sektörün kaynak sıkıntısı nedeniyle bundan etkilenmemesi için bu düzenlemeye gideceklerini belirtti. Denktaş, Cuma günü KITSAB ile görüşme yaptıklarını ve 2017 yılından kalan ödemeleri olduğunu öğrendiğini belirtti. Denktaş, “2017’den kalma alacakları var gerçekten. Ve bunun süratle düzeltilmesi gerektiği yönünde bir mutabakatımız oluştu. Kendi bilançolarından teşvikleri gelir olarak göstermeyenler var. Devlet teşviği veriyor, devletten alıyoruz bunu diyerek bilançolarına yansıtmayanlar var veya karşı tarafa 700 liraysa ücret, 500 lira alan var. bütün bunları konuştuk. Perşembe günü de Gelir İdaresi ile kendi muhasipleriyle bir araya geliyor. Neyin nasıl yapılacağı bildirilecek kendilerine. Yine gördüğümüz kadarıyla 2017’den olan alacaklarını faturayı kestiklerinde 2017 kuru ile ödeniyorlar. Halbuki bu insanlar döviz olarak bu rakamı ödemiş durumda. Dolayısıyla burada bir düzenleme yapmamız gerekir. Aradaki kur farkının hiç değilse bir bölümünü de yansıtmak durumundayız kendilerine çünkü bu gecikme onların değil devletin kusurudur. Bu alacaklarının bir kısmını da mahsuplaşmak suretiyle geri ödeme durumundayız” diye konuştu.

“Önümüzdeki yıl tamamen biz ödeyeceğiz”

Denktaş, dün Meclis’te yaptığı konuşmada gelecek yıl bütçesi için de bir değişiklik giderek Yüzde 70’i TC kaynaklı yüzde 30’u yerel kaynaklı ödenen turizm teşviğini tamamen kendilerinin ödeyeceğini belirtti. Denktaş, “Türkiye’den verilecek katkı da turizm altyapısı ile ilgili farklı yerlerden kullanılsın. Bu teşvikler vasıtası ile 800 milyon dolarlara ulaşmıştır turizm gelirleri. Ülkeye turist gelmesi için charter uçuşlara bu teşvikler verilmeliydi, veriliyor. Bunu kamuoyundan sanki kendilerine havadan para veriyoruz gibi bir algı oluştu. Bu doğru değil , bu tamam değil. Bu teşvikleri vermek suretiyle çok daha fazlasını bu ülke gelir olarak elde etmektedir. Bu yanlış algıyı hep birlikte düzeltmemiz gerek. Ülkede belki de doğru anlamda verilen ve kullanılan tek teşviktir bu rakam. Ve fazlasıyla hak ediyorlar. Acenteler 2017’den kalan alacakları olduğu için son derece temkinli davranıyorlar. Ülkeye gelişteki düşüşü çeşitli nedenlere bağlayabiliriz. Türkiye’deki havaalanı değişikliği bize de yansıyacak. Bunun da düzeltilmesi için Turizm Bakanlığı gerekli girişimi yapacak” ifadelerini kullandı.