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Denktaş'tan UBP'ye kırmızı kart!

Demokrat Parti (DP) genişletilmiş Parti Meclisi (PM) koalisyon hükümeti konusunda partinin tavrını belirleme gündemiyle saat 18.00’de toplandı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 22:43
Denktaş'tan UBP'ye kırmızı kart!
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Demokrat Parti (DP) genişletilmiş Parti Meclisi (PM) koalisyon hükümeti konusunda partinin tavrını belirleme gündemiyle saat 18.00’de toplandı. 

Genişletilmiş Parti Meclisi, Genel Başkan Serdar Denktaş başkanlığında saat 18.00’de DP Genel Merkezi’nde toplandı.

7 Ocak erken genel seçiminin üzerinden 3 hafta geçti. Seçimlerinde hiçbir partinin Cumhuriyet Meclisi’nde tek başına çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle başvurulan koalisyon modelleriyle ilgili görüşmeler de bu süre zarfında gayri resmi ve resmi olarak sürdürüldü.

İlk görüşmeler, gayri resmi düzeyde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) arasında dörtlü koalisyona yönelik oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 24 Ocak’ta hükümeti kurma görevini sandıktan birinci parti olarak çıkan UBP’nin Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e verdi.

Ancak HP, CTP ve TDP parti meclislerinde UBP ile koalisyon konusunda görüşmeme kararı aldı. 

HP, UBP’ye randevu vermedi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Özgürgün ile bir araya geldi ancak koalisyonu görüşmedi.

DP’deki ziyaretinden sonra “ışık var” mesajı veren Özgürgün, YDP ile de bir araya geldi.

Özgürgün, “DP ile YDP’yi ziyaretten sonra bir koalisyon konusunda adım atabileceğimi görüyorum” açıklamasında bulundu.

DP Genel Başkanı Denktaş ise, Özgürgün ile görüşmesinin ardından “UBP’nin ortaya koyduğu görüş ve düşünceleri de değerlendirmeye almak durumundayız. Ortaya konan görüşler bizim için yeterli. Parti Meclisi’nde son noktaya ulaşmış oluruz” şeklinde konuştu. 

Denktaş, tabanının ve çevresinin dörtlü koalisyon kurmaması için kendisine baskı yaptığını da söyledi. 

UBP ve DP, başkanlar düzeyinin yanı sıra bir kez de heyetler düzeyinde görüştü.

Öte yandan, dörtlü koalisyon konusunda cuma günü 7. kez bir araya gelen siyasi parti başkanları olumlu sonuca ulaştıklarını açıkladı. Dört parti de kararın yetkili organlara kaldığını belirtti. 

Dörtlü koalisyon için teknik düzeyde yapılan çalışmada, hükümet programı taslağı da hazırlanmıştı.

DP’nin yanı sıra bu akşam HP ve CTP’nin parti meclisi toplantıları var. TDP’nin toplantısı ertelendi, YDP ise yarın toplanacak.

* * *

DP “DÖRTLÜ KOALİSYON” DEDİ

Genel seçimlerin ardından anahtar parti konumunda olan DP’nin Parti Meclisi, bu akşam yaptığı toplantıda 15’e karşı 67 oyla dörtlü koalisyon kurulması kararı aldı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, kararın alınmasından sonra basına yaptığı açıklamada, “Toplumsal birlik ve beraberlikten yana olduk, bir tarafta daha fazla bakanlık ve imkan vardı. Ama özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik bir rejimin yeniden yükseltilmesini seçtik” dedi.

Denktaş, yeni koalisyonun “icra hükümeti” olacağını vurguladı.

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Son Güncelleme: 29.01.2018 22:54
Yorumlar
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dervis 2018-01-29 23:10:14

temizlenin da gelin ubp'liler..

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Kirmiziiii 2018-01-29 23:21:45

Sn denktaş bu seçimlerde halk sana sarı kart göstermişti. Ama sen kırmızı kartı bir sonraki seçimlerde görecen farkında değilsin sen...

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