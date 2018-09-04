Denktaş, TC Yeşilay Cemiyeti ile görüştü

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Güzelyurt’ta kısa bir süre sonra hayata geçirilecek bir merkezde ‘Denetimli Serbestlik Yasası’ kapsamında hem ayakta, hem yataklı ücretsiz rehabilitasyon hizmeti sunulacağını söyledi.

Denktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ile görüştü. Görüşmede, Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit ve her iki sivil toplum örgütünün yönetim kurulu üyeleri de yer aldı

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Kıbrıs Yeşilay Derneği ile birlikte yürüttüğü projeler hakkında Denktaş’a bilgi verildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, ziyarette yaptığı konuşmada, amaçlarının bağımlılığı yok etmek olduğunu vurguladı. Dursun, 2014 yılı itibariyle dünyada çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak 41 ülkede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Lefkoşa ve Mağusa’da ayakta tedavi ve takip merkezi açmak istediklerini söyledi.

KKTC’de danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulacak merkezin bağımlılık konusunda eğitim almış ekiple çalışacağına vurgu yapan Dursun, bu ekibin hem birey, hem de aileye yönelik psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti vereceğinin altını çizdi. Dursun, devletten herhangi bir maddi bir destek talep etmediklerini ancak yer konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istediklerini belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, ülkede bağımlılıkla mücadele noktasında yürütülen çalışmaların boyutu hakkında heyeti bilgilendirdi. Devlet olarak, Güzelyurt’ta otel olarak inşa edilmiş bir binayı devraldıklarını ve içinde bir takım düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Denktaş, kısa bir süre sonra bu binanın KKTC’den ve Türkiye’den uzman ekiplerle birlikte çalışarak bağımlılara el uzatılacağını belirtti.

Uygulamada olan ‘Denetimli Serbestlik Yasası’ hakkında da bilgi veren Denktaş, Güzelyurt’ta kısa bir süre sonra hayata geçirilecek bu merkezde devletin bu yasa kapsamında göndereceği insanlara hem ayakta, hem yataklı ücretsiz rehabilitasyon hizmeti sunulacağını söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile işbirliğinin büyük oranda yarar sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.