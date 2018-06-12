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Denktaş, Thalassaemia Derneği’ni kabul etti

Denktaş, Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği yönetim kurulu heyetini kabul etti.

12 Haziran 2018 Salı 14:21
Denktaş, Thalassaemia Derneği’ni kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği yönetim kurulu heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede dernek başkanı Ahmet Varoğlu, derneğin çalışmalarının yanı sıra istihdamlar konusunda hükümetten beklentilerini dile getirdi. 

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Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası gereği istihdam edilmeyi bekleyen genelde engelli, özelde Thalassaemialı vatandaşların uzun yıllardır istihdam edilmediğine dikkati çeken Varoğlu, yine terfiler konusunda var olan anomalilerin giderilmesi noktasında hükümetin gerekli düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlayacak ivedi önlemler almalarını beklediklerini söyledi. 

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, yılsonuna doğru istihdamların yapılabileceğini ümit ettiklerini, bu sayede istihdam edilenlerin sosyal hayatın içine çekilmesi ile manevi güç elde edeceklerini belirtti.

Söz konusu yasa kapsamında istihdam edilenlerin terfi ve baremleri konusundaki süreci de aktaran Denktaş, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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