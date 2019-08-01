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Denktaş: TMT olmasaydı bugün bizler olmazdık

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Rumların Enosis hedeflerinin silahlı örgütü EOKA’ya karşı mücadele amacıyla kurulan TMT’nin, Kıbrıs Türklerinin direnişinin sembolü olduğunu vurguladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:44
Denktaş: TMT olmasaydı bugün bizler olmazdık

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Rumların Enosis hedeflerinin silahlı örgütü EOKA’ya karşı mücadele amacıyla kurulan TMT’nin, Kıbrıs Türklerinin direnişinin sembolü olduğunu vurguladı.

Denktaş, “En ilkel ve en zor şartlarda direnişimizi örgütleyen TMT olmasaydı bugün bizler olmazdık” dedi.

Serdar Denktaş, temelleri Kasım 1957’de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, çalışma arkadaşı Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Mustafa Kemal Tanrısevdi tarafından oluşturarak, 1 Ağustos 1958 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin fiili desteğiyle faaliyetlerine başlayan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin mihenk taşı, toplumsal direnişin silahlı örgütü olduğunu vurguladı.

Denktaş 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“TMT bir varoluş, bir kurtuluş mücadelesinin örgütüdür. Bir halkın toptan var olup olamayacağının silahla karar verildiği koşulların ürünüdür. TMT demokrasi ortamında, demokratik düzen koşullarında ortaya çıkmış silahlı bir örgüt değildir.

TMT Kıbrıs Türklerinin toptan ve fiziki olarak yok edilmesi tehditlerine karşı kurulmuş bir örgüttü. Türk Mukavemet Teşkilatını değerlendirirken o günkü koşulları da değerlendirmemiz gerekir.

Tarih, ideolojik gerekçelerle yapılan soyutlamalardan bağımsız, gerçek olay ve olgularının, yaşanmışlıkların nesnel bir gerçeklikle yazılmasından, kuşaktan kuşağa aktarılmasından oluşur.”

Gençlere her şeyden önce TMT’den başlayarak modern siyasi tarihin doğru anlatılması, aktarılmasının bugün kendilerine düşen görev olduğuna işaret eden Denktaş şöyle devam etti:

“Bizim var olmamız için o günün koşullarında hayatlarını riske atan, kaybeden, yaralanan yüzlerce gönüllülerini saygıyla anar, varlığımızı onlara borçlu olduğumuzu bir kez daha tarihe not düşmek isterim.

Bugün hayatta olmayan TMT mücadelesi içinde yer almış bu yürekli insanlara tanrıdan rahmet ve gazilerine de şükranlarımı sunarım.”

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Anahtar Kelimeler:
EnosisSerdar DenktaşDemokrat Parti
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