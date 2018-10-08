Denktaş: Türkiye artık para koparma yeri değil

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Haziran ayından beri ekonomik krizi yönetmek için olağanüstü çaba harcadıklarını ve her bakanlığın kendi üzerine düşen konularda çalışmalar yaptığını vurguladı.



Türkiye’den para istenmediği konusunda birçok eleştirilerin olduğunu dile getiren Denktaş, Türkiye’deki sistemin de değiştiğini, Kıbrıs işleri ile ilgili teknik heyetin ise daha yeni belirlendiğini söyleyerek, Türkiye’nin artık para koparma yeri değil strateji ve plan yapma yeri olduğunun da bilinmesi gerektiğini kaydetti.



Mali bütçeyi, Savunma bütçesi dahil bugüne kadar kendi imkanları ile yürütmeye çalıştıklarını dile getiren Denktaş, büyük ihalelerde bazı ödemelerin yapılamadığını küçük ihalelerin ise bir kısmının kendileri tarafından karşıladığını, döviz ve TL borçlularına ilişkin olarak bir geçiş süreci sağladıklarını ve halkın rahatlaması için yeniden yapılandırma yaptıklarını kaydetti.



Faizler ve döviz kurlarındaki değişikliğin kendi ellerinde olan bir durum olmadığını söyleyen Denktaş, bu değişiklilerde ancak bir iki puanlık oynama yapılabileceğini fakat bunun da vatandaşa çok büyük bir rahatlık getirmeyeceğini dile getirerek, öte yandan devlet gelirlerine kayıp olarak yansıdığını belirtti.