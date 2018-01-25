Denktaş: “Türkiye ile aramızı açmak isteyen bir güç var”

Sendikal Platform bugün Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret ederek, yarın yapılacak “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”ne davet etti.

Ziyarette Sendikal Platform adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yarınki eylemin demokrasiye, kurumlara, toplumsal siyasi iradeye, toplumsal barışa sahip çıkma eylemi olduğunu belirterek, katılım çağrısında bulundu.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da eyleme katılmayacaklarını açıkladı ve hoşgörü çağırısında bulundu.

ELCİL: “ŞİDDETE KARŞIYIZ, DEMOKRASİ, HOŞÖGRÜ İSTİYORUZ”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, kabulü için Denktaş’a teşekkür ederek, sendikaların topluma ve ülkeye karşı sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Elcil, son yaşanan olaylarda ülkeye şiddetin hakim olduğunu, özgür basına saldırı yapıldığını, Cumhurbaşkanı’nın olaya müdahale etmek istediğinde sözlü hakarete uğradığını, toplumsal iradeyi temsil eden Meclis’in damının üzerinde bayrak açılarak saygısızlık yapıldığını, Meclis içinde de bir milletvekilinin diğer vekile saldırıda bulunulduğunu söyleyerek, bunların “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

Şiddette karşı olduklarını demokrasiye, barışa, hoşgörüye, paylaşıma, insan haklarına saygı istediklerini söyleyen Elcil, Türkiyeli Kıbrıslı ayrımını yaratarak bundan nemalanmak isteyen bir kesim bulunduğunu, bunun tehlikeli olduğunu belirtti.

Elcil, yarın bir eylem yapılacağını hatırlatarak, eylemin demokrasiye, kurumlara, toplumsal siyasi iradeye, toplumsal barışa sahip çıkma eylemi olduğunu belirterek, DP’ye katılım çağrısında bulundu.

Taleplerinin aynı olayların tekrar edilmemesi olduğunu söyleyen Elcil, fikirleri şiddetle susturmaya çalışmanın doğru olmadığını ifade etti.

DENKTAŞ: “YIKIP DÖKEREK DEĞİL FİKRE KARŞI FİKİRLE ÇÖZÜLEBİLİR”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da son günlerde yaşanan olayların “hoş olmadığını”, Türkiye’nin içinden geçtiği hassas dönemde yazılanların doğru olmadığını ancak bunu yıkıp dökerek değil, fikre karşı fikirle çözülebileceğini belirtti.

Meclis’in içinde yaşananlara da değinen Denktaş, “Meclis hiçbir şekilde, koşulda bu şekilde istismar edilemez” dedi.

“İZLEYİCİ LOCASININ TIKA BASA DOLDURULMASI ZAAF”

Meclis içinde izleyici locasının tıka basa doldurulmasına izin verilmesi ve hiçbir önlem alınmamasının bir zaaf olduğunu ve ele alınması gerektiğini söyleyen Denktaş, dama çıkılarak bayrak açılması da dahil bu olayların araştırılması gerektiğini belirtti.

“TÜRKİYE İLE ARAMIZI AÇMAK İSTEYEN BİR GÜÇ VAR”

Denktaş, “Türkiye ile aramızı açmak isteyen bir güç var” diyerek, Anadolu insanı ile Kıbrıslı Türklerin, aldıkları çeşitli duyumlarla birbirlerinden uzaklaşmasından üzüntü duyduğunu kaydetti.

“YARIN YAPILACAK EYLEM PROVOKASYONA AÇIK”

Denktaş, yarın yapılacak eylemin provokasyona açık olduğunu söyleyerek, Anadolu insanına verilecek mesajlar olabileceğini, eylemlerle değil sağduyu ile davranılması gerektiğini belirtti.

Meclis’te temsil edilen 6 siyasi partinin bugün herkesi sağduyuya çağıran açıklamalarına atıfta bulunan Denktaş, “Bu kavga ortamı bir an önce bitirilmezse bu durum aleyhimize olacak” dedi.

Daha barışçıl bir eylem yaparak bunun önüne geçme anlayışını doğru bulmadığını söyleyen Denktaş, eyleme karşı eylemin bir çatışma ortamı yaratma tehlikesi taşıdığını belirtti.

Denktaş, DP olarak böyle bir eylemde yer almalarının mümkün olmadığını kaydetti.

“DÖRTLÜ KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BÜYÜK BASKILAR ALTINDA”

Dörtlü koalisyon görüşmelerinin, “koalisyonun kurulmamasına yönelik büyük baskılar” altında devam ettirildiğini belirten Denktaş, yaşananların istismar edilerek “koalisyon kurulmasın” diye kullanıldığını söyledi.

“CUMHURBAŞKANI’NIN SALDIRIYA AÇIK DURUMA DÜŞÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı’nın korumasız ve saldırıya açık bir duruma düşürülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Denktaş, polis komutanını arayarak görüştüğünü, makamlara; Cumhurbaşkanı’na, Meclis’e saldırı ve hakaretin polis ve hukuk açısından cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Denktaş, “Ümit ederim yarın toplumsal barışı sağlayacak bir eylem olur. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, hakaret etmeden yapılır ve Anadolu insanı ile aramızın daha fazla açılmasını sağlayacak bir ortam yaratılmaz” dedi.

