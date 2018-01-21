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Denktaş: "Türkiye'nin yaptığı müdahaleye saygı göstersinler"

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, terör örgütü PYD/PKK’nın işgal ettiği Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

21 Ocak 2018 Pazar 15:25
Denktaş: "Türkiye'nin yaptığı müdahaleye saygı göstersinler"
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, terör örgütü PYD/PKK’nın işgal ettiği Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, sosyal medya  hesabından açıklama yaptı.

Denktaş, "Amerikan diplomatlarıyla birlikte selfie atma yarışına girenler, Türkiye’nin kendi toprak bütünlüğü ve güvenliği için yaptığı müdahaleye de saygı göstersinler." dedi.

Denktaş'ın paylaşımı şöle:

"Amerika’nın, Rusya’nın, İngiliz’in Alman’ın Suriye’ye sınırı bile yokken Ortadoğu’da cirit atmasına laf etmeyenlerin “Barışseverliği” nedense her seferinde sadece Türk Askerine karşı ortaya çıkıyor. 1974 yılında ayni Türk Ordusu, toplumsal varlığımıza yönelik Rum Saldırısına karşı “Barışsever” olup müdahale etmese bugün belki de kendi soyadımızı kendi dilimizde yazamayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı Güney Doğu’da oynanan oyunu herkes bilmektedir. Amerikan diplomatlarıyla birlikte selfie atma yarışına girenler, Türkiye’nin kendi toprak bütünlüğü ve güvenliği için yaptığı müdahaleye de saygı göstersinler lütfen. Allah Türk Askerinin yar ve yardımcısı olsun..."

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