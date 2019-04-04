Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Denktaş: Ülkenin kaderi 600-700 kişin elinde değildir

04 Nisan 2019 Perşembe 11:18
Denktaş: Ülkenin kaderi 600-700 kişin elinde değildir
banner44

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, elektrik kurumunda örgütlü El-Sen Başkanı’nın, maaşlara dokunulması konusunda hükümete yönelik “Bronzo ister” şeklinde tehditkâr bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi ve “Evet Bronzo vardır. Ülkenin kaderi 600-700 kişin elinde değildir” dedi. 

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Kıb-Tek çalışanlarının maaşları gözden geçirilecek açıklamalarından sonra, ayni mealde açıklamada bulunan Serdar Denktaş’a, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’tan yanıt geldi. Serdar Denktaş’ın Kıb-Tek çalışanlarının maaşları gözden geçirilecek. Bu konuda bizde ‘Buronzo’ var açıklaması, tartışmanın boyutunu büyütürken, Kubilay Özkıraç’ın, madem buronzo var, ‘Hodri Meydan’ çekmesine neden oldu. 

banner41

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı açıklamada, biz bir süre önce maaşlarımızın gözden geçirileceğini belirten Kudret Özersay’a, bir hukuk devletinde, yasalar çerçevesinde yapılan toplu İş Sözleşmelerinin sağladığı haklara dokunulması için ‘Buronzo ‘ ister. KKTC bir hukuk devletiyse, bunun yapılamayacağını, gerekirse maaşlarımızdan bizlerin fedakarlık yapacağını belirtmiştik. Bu kez Serdar Denktaş’a, KKTC bir hukuk devletiyse, hukuk kuralları çerçevesinde imzalanan bir toplu iş sözleşmesinde sağlanan haklara dokunulamayacağını söylüyoruz. Ve bu çerçevede ona ‘Hadde Bakalım Hodri Meydan’ diyoruz. O zaman yine hukuk çerçevesinde yapacaklarımızı görmüş olur” dedi. 

Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla, bu ülkenin bu hale gelmesinin mimarlarından olan Serdar Denktaş’ın sanırım konuşma hakkı yoktur. Ve üstüne basa basa söylüyorum, bu ülkede konuşacak en son kişi de Serdar Denktaş’tır. Kamu arazilerini yandaşlarına peşkeş çeken Serdar Denktaş’ın haddini bilmesini ve Kıb-Tek çalışanları ile oyun oynamamasını öneriyoruz. Serdar Bey, El-Sen’in örgütlü yapısını en iyi bilenlerdendir. Bu memleket ve Kıb-Tek, Serdar Denktaş’ın babasının malı değildir. Kıb-Tek çalışanları gerektiğinde her türlü fedakarlığa hazırdır. Serdar Bey ‘Buronzo’ vardır diyor. O zaman elinden geleni ardına koymasın. Ama ardından doğacak olan sonuçlara da katlanmasını bilsin. Çünkü El-Sen’i ve yaptıklarını iyi biliyor ifadesinde bulundu. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
HaberKKTCDenktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
YENİLİK 2019-04-04 15:11:48

Usandık bu elektrik kurumu personelinin ayrıcalıklarından. Lefkoşa Eski Belça arkasındaki evde... bir elektrik kurumu personelinin bahçesinde bile 5-6 lamba yanar..Bu ne bolluk. Halk ödeyemeyiyor işte. Siz de biraz fedakarlık yapın. Bronzo falan..yanlış bu uslup.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2019-04-04 14:44:16

Yani bir millet vekiline veya bakana ne cüretle böyle konuşabilir anlamış değilik

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Right 2019-04-04 15:17:51

Son 4 aylık elektrik günahım ya da birilerinin zıkkımı 5 bin 5 yüz Tl. Bu ülkeyi s.....! Haksız kazananların zıkkımları olsun. Mahallede pek çoğu solar sistem kurdu. Yakında olmayan devletten bağımsız devlet da kurarız inşAllah.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Özel sektör 2019-04-04 15:47:35

En son giren Ele. Kurumu çalışanı bile 5-6 binden aşağı maaş almaz. Özel sektör çalışanı da 2,730 tl. DOYUN BE ARTIK DOYUN. Bronzonuzu da alın belki doyarsınız.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kktc 2019-04-04 11:31:13

BU IS BOYKE OLMAZ DOSTLAR ELEKTRIK KIRUMU BELEDIYELER ACILEN ISRAIL AMERIKA INGILIZ YADA YABANCI BI ULKEYE SATILIP OZELLESTIRILMELIDIR. YOKSA SIZ DAHA COK ZAM ODERSINIZ :)))

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
:) 2019-04-05 08:02:36

ne demek bronzo varmi, biz asgari ucretle gecinirik be. acimayin kesin gennerinden grevda yaparlarsa halk olarak dutar doverik hepsini

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim