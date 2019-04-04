Denktaş: Ülkenin kaderi 600-700 kişin elinde değildir

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, elektrik kurumunda örgütlü El-Sen Başkanı’nın, maaşlara dokunulması konusunda hükümete yönelik “Bronzo ister” şeklinde tehditkâr bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyledi ve “Evet Bronzo vardır. Ülkenin kaderi 600-700 kişin elinde değildir” dedi.



Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Kıb-Tek çalışanlarının maaşları gözden geçirilecek açıklamalarından sonra, ayni mealde açıklamada bulunan Serdar Denktaş’a, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’tan yanıt geldi. Serdar Denktaş’ın Kıb-Tek çalışanlarının maaşları gözden geçirilecek. Bu konuda bizde ‘Buronzo’ var açıklaması, tartışmanın boyutunu büyütürken, Kubilay Özkıraç’ın, madem buronzo var, ‘Hodri Meydan’ çekmesine neden oldu.



El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı açıklamada, biz bir süre önce maaşlarımızın gözden geçirileceğini belirten Kudret Özersay’a, bir hukuk devletinde, yasalar çerçevesinde yapılan toplu İş Sözleşmelerinin sağladığı haklara dokunulması için ‘Buronzo ‘ ister.bir hukuk devletiyse, bunun yapılamayacağını, gerekirse maaşlarımızdan bizlerin fedakarlık yapacağını belirtmiştik. Bu kez Serdar Denktaş’a, KKTC bir hukuk devletiyse, hukuk kuralları çerçevesinde imzalanan bir toplu iş sözleşmesinde sağlanan haklara dokunulamayacağını söylüyoruz. Ve bu çerçevede ona ‘Hadde Bakalım Hodri Meydan’ diyoruz. O zaman yine hukuk çerçevesinde yapacaklarımızı görmüş olur” dedi.Kubilay Özkıraç açıklamasına devamla, bu ülkenin bu hale gelmesinin mimarlarından olan Serdar Denktaş’ın sanırım konuşma hakkı yoktur. Ve üstüne basa basa söylüyorum, bu ülkede konuşacak en son kişi de Serdar Denktaş’tır. Kamu arazilerini yandaşlarına peşkeş çeken Serdar Denktaş’ın haddini bilmesini ve Kıb-Tek çalışanları ile oyun oynamamasını öneriyoruz. Serdar Bey, El-Sen’in örgütlü yapısını en iyi bilenlerdendir. Bu memleket ve Kıb-Tek, Serdar Denktaş’ın babasının malı değildir. Kıb-Tek çalışanları gerektiğinde her türlü fedakarlığa hazırdır. Serdar Bey ‘Buronzo’ vardır diyor. O zaman elinden geleni ardına koymasın. Ama ardından doğacak olan sonuçlara da katlanmasını bilsin. Çünkü El-Sen’i ve yaptıklarını iyi biliyor ifadesinde bulundu.