Denktaş uyardı: "Önümüzdeki dönem daha da kötü olacak"

Denktaş, KKTC halkının bugüne kadar rahat bir yaşam sürdüğünü ancak bundan sonra daha çok çalışarak daha asgari yaşaması gerektiğini belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT HD kanalında yayınlanan “Eksik Kalmasın” adlı programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Serdar Denktaş, mevcut günlerin halen iyi durumda olduğunu ancak önümüzdeki dönemin maalesef daha da kötü olacağını söyledi.

İçinden geçilen günlerin dayanışmayla, tam bir seferberlik ile aşılabilmesi halinde mevcut krizin daha hafif bir şekilde atlatılabileceğini ifade etti.

Elektriğin yeniden zamlanacağı bilgisini veren Denktaş, Eylül ayı içerisinde bunun beklenildiğini kaydetti.

Bütün bunlara rağmen maliyenin hazırlığını sürdürdüğünü anlatan Denktaş, ancak zamanında alınamayan kararların siyasi kaynaklı olduğunu belirtti.

Bankaların döviz sabitleme gibi lüksü olmadığının altını çizen Denktaş, vatandaşın borcunu daha rahat ödeyebilmesinin tek yolunun borç yapılandırması olduğunu söyledi.

Ülkedeki bazı ekonomistlerin bunu eleştirdiğini ve yapılamayacak şeyler talep ettiğini ifade eden Denktaş ancak eldeki tek entrümanın bu olduğunu vurguladı.

“Kimse zamanında döviz borçlanırken bana sormadı” ifadelerini kullanan Serdar Denktaş, insanların kazandığı para cinsinden borçlanması gerektiğini söyledi.

Kendi Maliye Bakanlığı döneminde kamu maliyesini dengeleme uğraşı içerisinde olduğunu ancak mevcut dönemde yeniden bozulduğundan şikayet eden Denktaş, birlik beraberliğin önemine işaret etti.

Maliye Bakanı Denktaş kamu maliyesinin bugün ancak maaşları ödeyebilecek durumda olduğunu ancak destek ve ek ödenekler açısından yetersiz olduğunun altını çizdi.

Herşeyin Hükümetten beklenmemesi gerektiğini, vatandaşın da anlayışlı olması gerektiğini ifade eden Denktaş, yeni Hükümetin bütçesiz yol almaya başladığını, ardından Türkiye’de sistem değiştiğini ve şimdi de döviz krizi vurduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye ile ilişkileri sürdürebilmek için muhatap gerektiğini ancak yeni sistemden dolayı bunun mevcut olmadığından yakınan Denktaş, içinden geçilen dönemde yapılması gereken tek şeyin toplum olarak birlikte hareket edilmesi olduğunun altını çizdi.

Denktaş, KKTC halkının bugüne kadar rahat bir yaşam sürdüğünü ancak bundan sonra daha çok çalışarak daha asgari yaşaması gerektiğini belirtti.

Bakan Denktaş, KKTC Merkez Bankası’nın sağlam bir temelde olduğunu ve 2001’de yaşanan Bankalar krizinin tekrarlanmasının imkansız olduğunu ancak diğer sektörlerde bazı krizler yaşanmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Açıklamalarında ek mesai konusuna da değinen Denktaş, kısıtlı personelle ek mesai yaptırılması yerine personel istihdamı yaparak vardiya sistemine geçilmesinin daha doğru olduğunu ve işe gümrük dairesinden başlayacaklarını söyledi.

BRTK