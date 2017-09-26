Denktaş ve Evren Ankara’da

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile İçişleri Bakanı Kutlu Evren Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Başbakan Yardımcısı Denktaşöğleden sonra TürkiyeMaliye Bakanı Naci Ağbal ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşecek.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de Ankara’da temaslar gerçekleştiriyor.

Bakan Evren temasları çerçevesinde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Güvenlik Mobese sistemleri ve yeni Merkezi Cezaevi konularının ele alındığı görüşmede Mobese kameralarının yerleştirilmesi hakkında protokol imzalandı.

Bakan Evren’in bugün ayrıca Türkiye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor.