Denktaş veda konuşması yaptı

Denktaş "“Mecliste son konuşmamı yapıyorum. Başka yerlerden duygu düşüncelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bu konuşma yeni gelecek arkadaşlara da hoş geldin mesajı olarak alınabilir. 29 yaşında, mevcut yapıyı değiştirme idealine sahip, genç bir Atatürkçü delikanlı olarak siyasi hayatıma başladım. Genç yaşta ilk görevim İçişleri Bakanlığı idi…” diye söz giren Denktaş , ülkede esas mağdurların Bakanlık kapısına gelenler değil, bakanlık kapısını “bulamayanlar “olduğun ifade etti.

Enerjinin tecrübenin önünde olduğu yıllarda yurttaşa kendisinin ulaşmaya çalıştığını anlatan Denktaş, kişisel taleplerden çok bölgesel taleplere ulaştığını, çeşitli anekdotlarla dile getirdi.