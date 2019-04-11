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Denktaş: Web TV'ler izne ve denetime tabi tutulmalı

11 Nisan 2019 Perşembe 15:56
Denktaş: Web TV'ler izne ve denetime tabi tutulmalı
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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği heyeti ile bir araya geldi.

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede özel televizyonların temsilcilerinin gündeminde; ‘ekonomik koşullar ve dövizdeki artış nedeniyle Yayın Yüksek Kurulu ve BRTK’na ödenemeyen yıllık lisans, yayın izni ve uplink ücretleri, hükümetin özel televizyonlara yaptığı uydu katkı payı desteği, Web TV’ler ve sektörün yasası’ konuları yer aldı. Birlik üyeleri, çağın gereğini yerine getirerek özel yayıncılığın devam edebilmesi için taleplerinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

HEYET

Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği heyeti sorun ve beklentilerini şu şekilde dile getirdi: 

“Son zamanlarda bizi en çok tedirgin eden ve etkileyen unsurlardan biri de Yayın Yüksek Kurulu’na ödenen ücretlerin Dolar olması. Döviz aldı başını gidiyor. Talebimiz lisans ücretlerinin en azından hükümetinizin diğer bazı kiralama sistemlerinde yaptığı gibi bizim içinde dövizde kuru sabitlemesi. Biz hem yıllık lisans, hem yayın izni, hem de uplink ücretleri ödüyoruz. Bu güne kadar taksitle vs bir şekilde ödedik, ancak artık tıkandık. Ekonomik koşullardan dolayı mümkün değil ödeyemeyecek hale geldik. Ancak yasa gereği, 30 gün içinde ödeme yapmaz isek yayın lisanslarımız iptal olacak. Dolayısıyla tüm bu tehlikeleri göz önünde bulundurarak bir araya gelip sizler gibi değerli bakanlarımız ile görüşüp ivedilikle çözüm arayışındayız.”

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Heyetin gündeminde Web TV’lerde yer aldı. Özel televizyonların her türlü denetime tabi tutulur ve ödemekle yükümlü ödevleri yerine getirirken, Web TV’lerin hiçbir denetime tabi tutulamamasının kabul edilemez olduğu dile getirildi.

Heyet ayrıca meclise sevk edilen yasalarının da bir an evvel hayata geçirilmesi talebinde bulundu. Yasanın hayat bulması halinde sektörün birçok derdine derman olacağı belirtildi.

DENKTAŞ

Lisans bedellerinde döviz cinsinden ödemede kur sabitlemek için yasal değişiklik gerekeceğini belirten Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu konuda hükümet ortakları ile çalışma yapmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Denktaş ayrıca, hükümetin özel televizyonlara uydu katkı payı ödemelerinin yıl sonu itibari ile sonlanacağını, bu nedenle de başka formüllerin gündeme gelmesi gerekeceğini belirtti.

Sektörün yasasının hayat bulması içinde ivediliğini talep edeceğini belirten Serdar Denktaş, Web TV’ler konusunda ise teknolojinin önüne geçmenin mümkün olmadığını ancak bir izne ve denetime tabi olması gerektiğini söyledi.

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Serdar Denktaş
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