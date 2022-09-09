Denktaş: Yıpratıcı söylemlerden vazgeçin

Sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli siyasetçi, şunları kaydetti:

Geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi ile yerel seçimlerin ertelenmesi arasında bağ kurarak Anayasa Mahkemesinin çelişkili karar ürettiği yönünde ortaya atılan iddialar bağımsız yargı mekanizmamızı yıpratmaya ve hukuk sistemimizin bu vesileyle değiştirilmesini sağlamaya yönelik mesnetsiz suçlamalardan ibarettir. Pandeminin başlangıcında 59 gün sokağa çıkma yasağının uygulamaya girdiği, Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirlerle ilgili henüz dünyada bir karara varılmadığı olağanüstü günlerde alınan erteleme kararı ile, içinden geçtiğimiz günlerde yerel seçimlere yönelik alınan erteleme kararını benzeştirmek bu nedenle maksatlıdır. Siyaset dünyasını hukuk sistemimize yönelik yıpratıcı söylemlerden vazgeçmeye davet ederim