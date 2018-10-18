Denktaş: Yoklamaya katılmayan vekilin maaşı kesilecek

Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda ilk yoklamaya katılmayan milletvekillerinin maaşından kesinti yapılması yönünde bir düşüncesi olduğunu ve bunun için bir tüzük değişikliği hazırlayacağını da açıkladı.

Denktaş, “Yıllarca süregelen sanal hayat sürdürülebilir değil. Başarabilirsek geleceğimiz daha iyi olur. Başaramazsak da arada kalan nesiller mağdur olur” dedi.

Çalışma verimliliğinin artırılması gerektiğini kaydeden Denktaş, yılların yanlışlarının düzeltilmesinin şart olduğunu ancak statükocu bir kesimin hiçbir şeyin değişmesini istemediğini belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, zor bir dönemden geçildiğini ve toplumsal fedakarlık gerektiğini belirterek Kooperatif Levazım örneğinde olduğu gibi bazı kurumlarda maaş kesintisinin bile gündeme gelebileceğini söyledi.