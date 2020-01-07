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Denktaş: Yol istiyorsak maaşlardan kesinti gerekmektedir!

07 Ocak 2020 Salı 20:44
Denktaş: Yol istiyorsak maaşlardan kesinti gerekmektedir!

Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş yarın yapılacak olan "Yol yoksa seyrüsefer de yok" eylemi ile ilgili açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Denktaş yol yapılması için maaşlardan kesinti yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Denktaş’ın açıklaması şöyle:   

"Yol yoksa seyrüseferde yok" sloganı altında yapılacak olan eylem anlamlı olmakla beraber ülke koşulları ile birlikte değerlendirildiğinde anlamını yitirmektedir. Daha beş yıl önce seyrüsefer ruhsatını kaldırıp akaryakıt üzerinden yol kullanım vergisi almayı önerdiğimde bu öneriye karşı çıkanlar bugün hükümette olanların engeline takıldığımızı hatırlatmak isterim.

Daha bir ay önce zam yapmamakla övünen bu partilerin seyrüsefer zammı ile başlattıkları zam furyasının arkasının da geleceği aşikardır.

Yine üzücü bir kaza sonrası gündeme gelen yol yapım ve onarımları için "maaşlardan %3 kesinti yaparak tüm yolların onarımını halledebiliriz" dediğimde, sosyal medyada nasıl linç edildiğimi de hatırlatmak isterim...

Birilerinin evlatları babaları kardeşleri kaza nedeniyle hayatlarını kaybettiğinde ses vermemek ama iş cebe dokununca yollara dökülmek için çağrı yapmak bana çok dürüst bir yaklaşım görünmüyor.

Yol konusundaki ülke gerçeklerini de unutmamak gerekir… Yollarımız Türkiye tarafından yapılmaktadır… İstimlak bedelleri ve yol bakım onarımı ise yerel gelirlerimizle karşılanmaktadır. Yerel gelirlerimizin ancak %16’lık kısmı sağlık , eğitim , istimlak, ve yol onarımı için kullanılmakta geriye kalan kısmı ise maaş ve maaş nitelikli harcamalar için kullanılmaktadır...Yol istiyorsak maaşlardan kesinti gerekmektedir…

Ekmek bütün olsun, karnımızda tok olsun diyerek bir yere varmamız mümkün değildir...

Onuncu köyden kovulmak pahasına bazı doğruları kabullenmememiz halinde gidilecek köyümüzün de kalmayacağı aşikardır.

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İzzet 2020-01-07 21:19:21

Senig sadece kafag herkesin cebinde ya hükümetsig gücüg yoksa hükümet olmaycag maliye bakanı hiç olmaycag. Bizim maaşlarımızda senig gibi 20 000 tl olsa sorun yok tabbi birda bize gelen beleşler olmayınca senig gibi nasıl kabuledelim

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dervis 2020-01-07 21:25:26

bilirding o caminin duvarini? hah..iste oraciga isemeyecekding be bay..

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Erman 2020-01-07 20:55:38

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