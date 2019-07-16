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Denktaş:Haklarımıza her şeyden önce biz sahip çıkmalıyız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Haklarımıza her şeyden önce biz sahip çıkmalıyız” dedi ve uluslararası camianın Kıbrıs Türk siyasilerinin ayrı ayrı yaptığı çağrı ve açıklamalara kulak tıkadığını kaydetti.

16 Temmuz 2019 Salı 13:49
Denktaş:Haklarımıza her şeyden önce biz sahip çıkmalıyız

Demokrat Genel Başkanı Serdar Denktaş,Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum tarafına yaptığı 9 maddelik önerisinin reddedilmesi ve AB’nin Türkiye’ye uyguladığı ambargolar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Serdar Denktaş, bugün tüm parti başkanları ve sivil toplum temsilcileriyle temasa geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Uzun bir süreden beridir Anastasiadis’in sürdürdüğü tutumun Akdeniz’de gerilimlere yol açacağını söylemekteyiz. Maalesef uluslararası camia Kıbrıs Türk siyasilerinin ayrı ayrı yaptığı çağrı ve açıklamalara kulak tıkamış vaziyettedir. Son olarak Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın yapmış olduğu yapıcı önerinin hemen sonrasında AB’nin Türkiye’yi ambargo ile tehdit etmesi kabul edilecek bir durum değildir.

Bugün tüm parti başkanları ve sivil toplum temsilcileriyle temasa geçerek, Kıbrıs Türklerinin ortak pozisyonunu belirten bir mektubu BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres, AB Konsey Başkanı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, AB Parlamentosu ve AB Komisyonu Başkanlarına göndermek üzere hazırlanması için girişimlerde bulunacağım.Haklarımıza her şeyden önce biz sahip çıkmalıyız.” (BRT/TAK)

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Demokrat PartiDPHaber
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