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Denktaş’ın Papağanı ‘Cafer’ Öldü

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın papağanın öldüğünü duyurdu.

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:13
288 Okunma
Denktaş’ın Papağanı ‘Cafer’ Öldü
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Rauf Raif Denktaş’ın ölümünden sonra Cafer 10 yıl boyunca Denktaş ailesine yoldaşlık etmişti.

Ender Denktaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“BABA yadigarı Caferimizi Kaybettik son 10 yıl ı Onsuz yaşadı ,İlk Annemizin vefatına kadar Değer in ,sonrası Torun, Rauf Denktaş’ın himayesindeydi .ve son olarak Abimiz Serdar Denktaş’ın ofisinde .Günlük Bakımını üstlenen Kaan Polat yüreğine sağlık. O şimdi Babasının yanında. Yaşayan her canlı Değerli bir AİLE Bireyidir. Kaybedilişi en az bir İnsana duyulan acı kadardır .Güle Güle CAFER .Seni hiç UNUTMAYACAĞIZ.”

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