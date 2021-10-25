Denktaş’ın Papağanı ‘Cafer’ Öldü

Rauf Raif Denktaş’ın ölümünden sonra Cafer 10 yıl boyunca Denktaş ailesine yoldaşlık etmişti.

Ender Denktaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“BABA yadigarı Caferimizi Kaybettik son 10 yıl ı Onsuz yaşadı ,İlk Annemizin vefatına kadar Değer in ,sonrası Torun, Rauf Denktaş’ın himayesindeydi .ve son olarak Abimiz Serdar Denktaş’ın ofisinde .Günlük Bakımını üstlenen Kaan Polat yüreğine sağlık. O şimdi Babasının yanında. Yaşayan her canlı Değerli bir AİLE Bireyidir. Kaybedilişi en az bir İnsana duyulan acı kadardır .Güle Güle CAFER .Seni hiç UNUTMAYACAĞIZ.”