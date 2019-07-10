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Denktaş’ın villasını soyan kişi yakalandı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:35
Denktaş’ın villasını soyan kişi yakalandı

Sadrazamköy’deki bir sitede biri DP lideri Denktaş'a ait olan dört villadaki hırsızlık olayıyla ilgili bir zanlı tutuklandı.

Sadrazamköy’de bir sitedeki dört villada meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili zanlı olarak görülen 24 yaşındaki A.T. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, zanlının tasarrufunda söz konusu villalardan çalınan eşyaların bir kısmı bulunarak el konuldu.

Yürütülen ileri soruşturmada zanlının, villalardan çaldığı iki adet televizyonu, iki ayrı şahsa 2 bin TL karşılığında sattığı da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DenktaşHaberHırsıx
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Orhan 2019-07-10 19:27:49

Sayin vekile geçmiş olsun demekki Zanlının ismi ve soyadi kapatıldığına göre orjinal hırsızki KKTC de ev faresi yetişiyor geçmiş olsun

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