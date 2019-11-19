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Denktaş’tan 4’lü hükümette oğluna 60 dönüm arazi daha

4'lü hükümet döneminin, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu için ortaklarından habersiz 60 dönüm arazi kiraladığı ortaya çıktı.

19 Kasım 2019 Salı 14:20
Denktaş’tan 4’lü hükümette oğluna 60 dönüm arazi daha

Cumhuriyetçi Türk Partisi- Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti hükümeti döneminde Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu için ortaklarından habersiz 60 dönüm arazi kiraladığı ortaya çıktı. Halkın Partisi’nin hükümetten ayrılmasına neden olan arsa kiralamalarından farklı olarak bu 60 dönümün kimsenin haberi dahilinde olmadığı kaydedildi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Haber Kıbrıs’ta katıldığı Günaydın Haber Kıbrıs programında kendilerinin dahi haberi olmadan böyle bir kiralamanın yapıldığını doğrularken hükümetin bu konuyla alakalı da bir inceleme başlatacağını söyledi.

Özersay, “Eğer kamuyu zarara uğratacak bir durum söz konusuysa gereği yapılacak” ifadelerini kullanacak Denktaş’ın gerçekleştirdiği elektrikli araba alımlarıyla ilgili de girişim yapacaklarını belirtti. Kudret Özersay, dörtlü koalisyon krizi çıktığında Serdar Denktaş’tan kiralamalarla ilgili bilgi talep edilince, Bakanlar Kurulu’na verdiği bilgide, 60 dönümün daha kiralandığın gizlediğinin anlaşıldığını belirtti. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, söz konusu bilgiyi doğruladı ve kiralama işlemeni incelemesi için Maliye Bakanlığı Teftiş ve İnceleme Kurulu’nu görevlendirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Denktaş
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(BIR DOST) 2019-11-19 16:00:05

Sayın Denktaşın ve eski truzim bakanının kimlere ve hangi INŞAAT ŞIRKETINE(lerine) arsa ve arazi kiraladıklarını çok derinlemesine araştırlması lazım. Zira bazı araziler vs arsalar akraba bağlılığı olan iş adamlarına gitmiş olabilir

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nmk 2019-11-19 16:12:28

özgürgün'den önce bu adamın dokunulmazlığı kaldırılmalıydı... söylentiler ve belgeler ayyuka çıkmış, bi de üstüne CB adayı olur bak gör...

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