Denktaş’tan o vahşete tepki!

Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde sokak hayvanları zehirlenerek öldürüldüğü haberini alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş kedi ve köpeklerin zehirlendiği mahalleye giderek vatandaşlarla konuştu.

Denktaş,yapılanın cinayet olduğunu ve yapan kişi veya kişilerin cezasız kalmayacağını söyledi.

Kaynak: Haber Kıbrıs