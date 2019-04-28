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Denktaş’tan o vahşete tepki!

28 Nisan 2019 Pazar 10:36
Denktaş’tan o vahşete tepki!
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Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde  sokak hayvanları zehirlenerek öldürüldüğü haberini alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş kedi ve köpeklerin zehirlendiği mahalleye giderek vatandaşlarla konuştu.

Denktaş,yapılanın cinayet olduğunu ve yapan kişi veya kişilerin cezasız kalmayacağını söyledi. 

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Kaynak: Haber Kıbrıs

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Anahtar Kelimeler:
Serdar DenktaşSokak HayvanlarıZehirlemeHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Cezasız kalmasın 2019-04-28 11:25:06

Nasıl böyle vijdansiz toplum haline geldik ne zararı var sana bu canlıların sokakta ne zorluklar çekiyorlar iki sokum yemek vermek yerine onun canini almak Allah sizi bildigi gibi yapsin bunun acısı sizden bir şekilde çıkacak bunu unutmayin

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vatan 2019-04-28 12:41:52

manyak mısınız. Elleriniz kırılsın. Mutlaka hesabını vereceksiniz cehennemde.

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