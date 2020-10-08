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DENKTAŞ’TAN SANAYİ BÖLGELERİ’NE ZİYARET

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, vatandaşı yanlış uygulamalarla devletine küstürenlerin bugün hamaset ile toplamaya çalıştığını söyledi.

08 Ekim 2020 Perşembe 10:41
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DENKTAŞ’TAN SANAYİ BÖLGELERİ’NE ZİYARET

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, vatandaşı yanlış uygulamalarla devletine küstürenlerin bugün hamaset ile toplamaya çalıştığını söyledi.

Denktaş, Lefkoşa ve Alayköy’de bulunan Sanayi Bölgelerini ziyaret ederek bu bölgelerde faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve çalışanlar ile bir araya geldi, sıkıntıları dinledi.

Pandemi nedeniyle yeni normale geçiş sürecinde hükümette olanların bütün kesimlerle  düzgün bir iletişim kuramadığını ifade eden Denktaş, seçim kampanyası ve öncesinde gittiği bir çok bölgede kepenklerin kapalı olduğunu görmenin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Hükümetin Anadolu halkının Kıbrıslı Türk kardeşleri ile paylaştığı can suyunu bile seçim propagandası yaptığını ifade eden Denktaş, “Kapalı Maraş” ı açtık yalanının da Başbakan Tatar tarafından Kıbrıs Türk halkına sunulmak istendiğini, fakat halkın gerçekleri gördüğünü, Maraş’ın Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Uluslararası Hukuk içerisinde açılması ile sadece sahilinin apar topar açılmasının aynı şey olmadığını bildiğini söyledi.

Öğrencilerin ülkeye gelmesi ile ilgili planlamanın bir önce yapılması gerektiğine vurgu yapan Denktaş, karantina süreçleri ile ilgili yapılacak iyi bir organizasyon sonrası öğrencilerin ülkedeki varlığı ile ekonomide gözle görülen bir canlılığın yeniden yakalanabileceğini belirtti.

Karantina döneminde  tüm özel sektör çalışanlarını, esnaf ve zanaatkarları, küçük işletmeleri görmezden gelen, yüzüstü bırakıp açlığa mahkum edenlerin siyasi ihtiraslarının dışında başka öncelikleri olmadığını gösterdiğini ifade eden Denktaş, kapalı olunan dönemde devletin elindeki mali imkanları vatandaşlara  hane başına yardım yaparak kullanmak yerine, sorumsuzca tüketerek vatandaşı devlete daha da küstürenlerin, bugün hamasetle oy toplamaya çalıştığını kaydetti.

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