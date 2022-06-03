Denktaş’tan siyasi mesajlar: Bir şey yapmalı!

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, geçtiğimiz akşam CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Başkanı Kudret Özersay ve TDP Başkanı Mine Atlı ile bir araya geldi.

Denktaş’ın parti başkanlarıyla bir araya gelmesi, ülke gündeminde büyük yankı uyandırırken, bu buluşma ‘bir hareket mi başlıyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

Buluşmanın yankıları sürerken, deneyimli siyasetçi Denktaş’tan bugün gelen paylaşım, ‘siyasi mesajlar sürüyor’ algısı yarattı.

"Bir şey yapmalı"

Denktaş, sosyal medyasından Moğollar grubunun ‘Bir şey yapmalı’ şarkısını paylaşarak, üzerine de ‘bir şey yapmalı’ notunu düştü.