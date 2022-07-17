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Dentaş'tan duygusal paylaşım

17 Temmuz 2022 Pazar 16:14
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Dentaş'tan duygusal paylaşım
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Serdar Denktaş, dün hayatını kaybeden Erdal Andız için duygusal bir paylaşım yaptı.

Denktaş'ın paylaşımı şöyle:

Babamla Raif’e selam söyle ağam IŞIKLAR YOLDAŞIN OLSUN AĞAM Seni çok özleyeceğiz. Esprilerini,müzip karakterini, candan dostluğunu, insanlığını ve en önemlisi fikirlerini ve coşkuyla, eşimin numaralandırdığı anılarını anlatışını. Sadece bizim hayatımızda değil, Kıbrıs 'ın tarihine geçmiş en tenkli simalardan biri olarak iz bırakıp aramızdan ayrıldın. Şimdi artık "napan ağam" diyerek telefon açabileceğim biri yok. Bir kadeh viskiyi bitirinceye kadar bana 102 eylem önerisi verecek ağam yok. Pandemi başlayalı çok görüşmedik ama telefondaki sesimden ruh durumumu anlayabilecek arkadaşım yok. Babamla UBP kuruluşunda, Raif ile SDP kuruluşunda, benimle DP kuruluşunda yer aldın. Bir tek gün bile yalpalamadan hep yanımızda oldun. Şimdi bizi bıraktın ama eminim babamla ve Raif'le buluşarak yine oralardan bizi izlemeye birlikte devam edeceksiniz. Seni her zaman Rahmet ve hasretle anmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun ağam.

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