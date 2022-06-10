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Depremin Ardından Tatar’dan Geçmiş Olsun Mesajı

Kıbrıs'ta sabaha karşı meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

10 Haziran 2022 Cuma 09:22
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Depremin Ardından Tatar’dan Geçmiş Olsun Mesajı
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Larnaka açıklarında saat 04.40'ta deprem meydana geldi.Deprem KKTC’den de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.0 , Kandilli Rasathanesi ise 4.7 olarak duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından “Geçmiş olsun” mesajı paylaştı.

Tatar açıklamasında şunları söyledi:

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan aldığım bilgiye göre saat:04.40'da Larnaka açıklarında 4,6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Deprem Gazimağusa, İskele, Karpaz ve Lefkoşa'dan hissedilmiştir. Şu ana kadar ulaşan bilgilere göre herhangi bir hasar yoktur. Hepimize geçmiş olsun.

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