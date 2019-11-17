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Derbeder hayat yaşayan zanlıya 3 gün tutukluluk!

Ümit Kuşku tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Kasım 2019 Pazar 12:53
Derbeder hayat yaşayan zanlıya 3 gün tutukluluk!

Kamalı Haber

Ülkemizde kalacak yeri olmayan ve derbeder bir hayat süren ancak çalışma izni olan zanlı Ümit Kuşku tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can olguları aktardı. Polis, 16.11.2019 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa'da Okullaryolu Sokak içerisinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Lefkoşa'da sakin Ümit Kuşku’nun yapılan kimlik kontrolünde KKTC 'de yasal statüde bulunmasına rağmen herhangi bir ikametgâhının olmadığı ve herhangi bir iş ile uğraşmayıp derbeder olarak dolaştığının tespit edilmesi üzerine adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını belirterek, söz konusu çalışma iznini nasıl aldığının araştırılacağını ve işlemlerinin yapılması için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Son Güncelleme: 17.11.2019 12:59
Anahtar Kelimeler:
KKTCGündemKuşkuHayatDerbeder
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