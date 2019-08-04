Derbederlik suçundan tutuklandı

Kamalı Haber

Derbederlik şuçundan methaldar olan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin huzurda bulunan zanlı Tufan Özcan'ın ülkemize 2 Ağustos tarihinde 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ve 3 Ağustos’ta saat 23.00 sıralarında Girne Kordonboyu Caddesinde asayiş denetimleri yapıldığı bir sirada yapılan kontrolde parkta uyurken tespit edilerek zanlının belirli bir ikamet yerinin olmadığı ve nasıl geçindiği tespit edilemediğinden dolayı, derbeder vaziyette suçüstü hali ile tutuklandığı söyledi. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etap da zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.