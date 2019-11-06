Dere temizliği sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı derelerin temizliği ve kaybolan dereyatağnın yeniden haritaya göre açılması projesi çalışmaları devam ediyor.

Nergisli- Köprü Göleti arasındaki dere yatağı düzenleme işlerine bugün Kurudere mevkinde başlandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalışmaların yapıldığı yerde incelemelerde bulundu.

Dere yatağı düzenleme çalışması yanında, haritada varolan ancak zaman içinde yatağı kaybolan derenin haritaya göre yenide açılması için de çalışma başlatıldı.

(BRT/MAIL)