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Dereceler 40’ı gösterecek!

23 Mayıs 2019 Perşembe 10:10
Dereceler 40’ı gösterecek!
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ava sıcaklığının bugün iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını kaydetti.

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Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde 37 – 40, sahillerde 30 – 33 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 33-36, sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. /BRT)

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