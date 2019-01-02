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Derince-Adaçayı köyleri arasındaki yol açıldı

Derince-Adaçayı köyleri arasındaki yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:26
Derince-Adaçayı köyleri arasındaki yol açıldı

Derince Adaçayı köyleri arasında kalan yolda yağışlardan ve akan sulardan oluşan taş ve topraklar, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile temizlenerek, yol trafiğe açıldı.

İskele İlçesine bağlı Karpaz bölgesindeki bazı yollar, aşırı yağışlar, su birikintileri ve altyapının zarar görmesinden dolayı halen trafiğe kapalı.

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, İskele bölgesi yolların son durumu şöyle:

Kalecik - Tuzluca kavşakları arasında kalan yolda su birikintisi nedeniyle yol trafiğe kapaşı. Ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor. 

Boltaşlı'dan sahile giden yolda ise köprü yıkılması sonucu yol kullanılamaz duruma geldi ve trafiğe kapandı. 

Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yolda da çökme meydana geldiğinden yol trafik akışına kapatılırken, ulaşım Yeşilköy' de alternatif yollardan veriliyor. 

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Derince-Adaçayı KöyleriYolTrafikTemizlikHaberGündemKıbrıs
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